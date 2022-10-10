بلايلي مطلوب في أجاكسيو من طرف ميشال كفالي

احتمال جديد لبقائه في فرنسا

أفادت مصادر إعلامية بأن نادي أجاكسيو الفرنسي مهتم بالتعاقد مع الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح ذات المصدر أن فريق مقاطعة كورسيا الفرنسية، نادي أجاكسيو، الذي ينشط في الليغ1، يرغب في تدعيم صفوفه، خلال فترة التحويلات القادمة، بخدمات مهاجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، بعد أن فك هذا الأخير ارتباطه مع نادي بريست، في وقت باكر من الموسم الجاري.. وهو الأمر الذي أثار زوبعة إعلامية كبيرة وردود أفعال متباينة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعية، حيث شنت بعض الأطراف حملة ضده قصد تشويه سمعته.

وأضاف موقع لاغازيت دي فوناك، أن المدرب الأسبق للمنتخب الوطني، جون ميشاك كفالي، مدرب منتخب النيجر حاليا، هو من يقف وراء اهتمام نادي أجاكسيو بضم يوسف بلايلي، حيث عرضه على نجله جون كفالي، الذي يشغل منصب المنسق الرياضي للفريق. وهناك احتمال بأن يوقع بلايلي مع أجاكسيو على عقد حتى نهاية الموسم الجاري.

ودعم نفس المصدر هذا الاحتمال، بتواجد يوسف بلايلي، يوم السبت الماضي، في مدينة مرسيليا، لتنقل نادي أجاكسيو إلى عاصمة الجنوب الفرنسي لمواجهة أولمبيك مرسيليا، علما أن الفريق الكورسيكي أحدث مفاجأة كبيرة ونجح في الإطاحة بالمحليين داخل معقلهم في ملعب الفيلودروم الشهير بنتيجة هدف لهدفين.

وتبقى احتمالات بقاء بلايلي في البطولة الفرنسية ضئيلة، رغم الاهتمام الذي يحظى به من قبل نادي أجاكسيو. وذلك، لعدة اعتبارات، لعل أهمها الجانب المادي، علما أن يوسف بلايلي قدم تنازلات كبيرة من هذه الناحية لما ترك البطولة القطرية الموسم الماضي، من أجل الانضمام إلى نادي بريست. وهو يبحث الآن عن عرض مناسب من الجانب المادي، وربما إمكانيات الأندية الفرنسية لا تسمح لها بالتعاقد معه. وهو ما يرجح احتمال عودة ابن الباهية وهران إلى الخليج، وقد تكون وجهته القادمة البطولة القطرية أو السعودية أو الإماراتية، التي تملك أنديتها إمكانيات مادية كبيرة. علما أن أجرة بلايلي في نادي قطر سابقا كانت تتراوح في حدود الـ230 ألف دولار في الشهر.