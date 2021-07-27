بلايلي وبلعمري يحضران الموسم الجديد في صربيا

نادي قطر اختار "بلغراد" لإجراء التربص الصيفي

كشفت مصادر إعلامية قطرية عن مكان وموعد بداية تربص نادي قطر بقيادة الثنائي الجزائري يوسف بلايلي وجمال بلعمري، للموسم الكروي الجديد، الذي سيكون في “القارة العجوز”.

وأشارت صحيفة “الشرق” القطرية، إلى أن نادي قطر فضل إقامة معسكره التحضيري في العاصمة الصربية بلغراد بين 31 جوان إلى 19 أوت القادم.

ويتخلل هذا المعسكر الصيفي التحضيري للسنة الكروية الجديدة عدة اختبارات ودية ضد فرق أوروبية قوية. وهي فرصة لاكتشاف صخرة دفاع “الخضر” جمال بلعمري مع فريقه الجديد نادي قطر الذي انضم إليه حديثا، بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي الذي لعب له الموسم الماضي لكن لم ينجح في فرض نفسه على المدرب السابق لنادي ليون رودي غارسيا، في ظل المنافسة الشديدة التي اصطدم بها من قبل مدافعين أقوياء.

ومن المعلوم أن بلعمري لن يكون الجزائري الوحيد في تشكيلة نادي قطر وسيجد بجانبه نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، الأخير التحق الموسم الماضي بالدوري القطري وتمكن بفضل مهاراته العالية من إحداث ثورة في تشكيلة نادي قطر من خلال القفز به من فرق المؤخرة المهددة بالسقوط إلى كوكبة الترتيب بحيث نجح في إنهاء الموسم في المركز الثالث، بعد أن عاد من بعيد بفضل لمسة بلايلي الذي سجل أهدافا كثيرة حصد من خلالها فريقه على نقاط ثمينة.