بلايلي وبلعمري ينهزمان أمام منتخب عمان

تكبد نادي قطر القطري، ثاني هزيمة له في التربص الذي يجريه بصربيا، وجاءت الخسارة هذه المرة أمام منتخب عمان بهدف دون رد.

وعرفت الودية الثانية، لقطر القطري مشاركة الدوليين الجزائريين، يوسف بلايلي وجمال بلعمري أساسيين، في مباراة لم تشهد الكثير من الفرص الحقيقية للفريقين.

وربح كل من بلايلي وبلعمري، بمشاركتهما في مواجهة عمان الودية، فرصة أخرى للمشاركة، وكسب مباراة أخرى في الأرجل، خاصة وأن الدوليين الجزائريين، سيكتفيان بالتحضيرات مع فريقهما ولعب ثلاث وديات قبل الالتحاق بتربص “الخضر” نهاية الشهر الجاري.

وخاض نادي قطر القطري، مباراته الودية الأولى أمام نادي القادسية، وانهزم فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على أن يختتم تربص صربيا، بودية أخيرة تجمعه هذا الأربعاء بنادي أف سي فوزدوفاك الصربي.