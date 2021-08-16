-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون: علاوة مالية تقدر بـ100 مليون سنتيم لعائلات الشهداء المدنيين والعسكريين
رياضة

بلايلي وبلعمري ينهزمان أمام منتخب عمان

سليم.ع
  • 608
  • 0
بلايلي وبلعمري ينهزمان أمام منتخب عمان

تكبد نادي قطر القطري، ثاني هزيمة له في التربص الذي يجريه بصربيا، وجاءت الخسارة هذه المرة أمام منتخب عمان بهدف دون رد.
وعرفت الودية الثانية، لقطر القطري مشاركة الدوليين الجزائريين، يوسف بلايلي وجمال بلعمري أساسيين، في مباراة لم تشهد الكثير من الفرص الحقيقية للفريقين.
وربح كل من بلايلي وبلعمري، بمشاركتهما في مواجهة عمان الودية، فرصة أخرى للمشاركة، وكسب مباراة أخرى في الأرجل، خاصة وأن الدوليين الجزائريين، سيكتفيان بالتحضيرات مع فريقهما ولعب ثلاث وديات قبل الالتحاق بتربص “الخضر” نهاية الشهر الجاري.
وخاض نادي قطر القطري، مباراته الودية الأولى أمام نادي القادسية، وانهزم فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على أن يختتم تربص صربيا، بودية أخيرة تجمعه هذا الأربعاء بنادي أف سي فوزدوفاك الصربي.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هدف استعراضي من بوداوي

بِالفيديو: هدف استعراضي من بوداوي

ليل في مفاوضات متقدمة مع نيم بخصوص فرحات

ليل في مفاوضات متقدمة مع نيم بخصوص فرحات

الأندية الجزائرية تتعرّف على مُنافسيها الإفريقيين

الأندية الجزائرية تتعرّف على مُنافسيها الإفريقيين

بن طالب يعثر على فريق جديد

بن طالب يعثر على فريق جديد

متأثر لما يحدث.. وأساند كل الجزائريين

متأثر لما يحدث.. وأساند كل الجزائريين

وكيل لاعبين هولندي يشيد بزروقي ويكشف قيمته السوقية

وكيل لاعبين هولندي يشيد بزروقي ويكشف قيمته السوقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد