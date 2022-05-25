بلايلي وبولاية مرشحان لجائزة أجمل هدف لشهر ماي

اختارت رابطة كرة القدم الفرنسية المحترفة، الدوليين الجزائريين يوسف بلايلي، مهاجم نادي برسيت، وفريد بولحية، متوسط ميدان نادي ماتز، ضمن قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على جائزة أجمل هدف في “الليغا 1” لشهر ماي.

وإلى جانب الدوليين الجزائريين، ضمت القائمة المقترحة من قبل الرابطة، خمسة لاعبين مرشحين لنيل ذات الجائزة، وهم غوريس شوتار مهاجم مونبيلييه، واربر زينالي لاعب نادي ريمس، والنجم الصاعد لنادي موناكو تشوامني اورليان.

وكان نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي قد تألق مع فريقه بريست خلال الجولات الأخيرة، حيث سجل هدفا مميزا ضد نادي موناكو، بعد فاصل مهاري مميز، في مباراة الجولة الـ37 والأخيرة من بطولة الرابطة الأولى الفرنسية والتي انهزم فيها نادي بريست بنتيجة (4-2).

كما سجل زميله في المنتخب الوطني، فريد بولحية هدفا رائعا من تسديدة صاروخية في مرمى ليون في الجولة الـ36 وما قبل الأخيرة من البطولة، علما بأن المباراة انتهت بفوز ميتز بنتيجة 3-2.