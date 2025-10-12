-- -- -- / -- -- --
بلايلي وبونجاح يغيبان عن تدريبات “الخضر”

بلايلي وبونجاح

شرع المنتخب الوطني، أمسية السبت، في التحضير لمواجهة أوغندا، المقررة هذا الثلاثاء، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات مونديال 2026.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن زملاء رياض محرز أجروا حصة تدريبية على إحدى أرضيات المركز التقني الوطني بسيدي موسى، ركز فيها الطاقم الفني للمنتخب على الجوانب التقنية والتكتيكية.

وعرفت الحصة التدريبية غياب الثنائي يوسف بلايلي وبغداد بونجاح بعد إصابتهما في المباراة الماضية أمام الصومال، بينما شارك باقي اللاعبين بصفة عادية.

وسيواصل المنتخب تدريباته أمسية الأحد بالمركز التقني بسيدي موسى، على أن يتنقل الإثنين إلى مدينة تيزي وزو، حيث سيختتم تحضيراته لمواجهة أوغندا، بإجراء آخر حصة تدريبية بملعب حسين آيت أحمد في حدود الثالثة زوالا.

