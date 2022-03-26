بلايلي وفيّ لـ “رقصة العلاوي” وفنّية “الجسر الصّغير”

مازال اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي يُبدع في المستطيل الأخضر، ولِمصلحة المنتخب الوطني.

وكانت مواجهة “الخضر” للمضيف الكاميروني سهرة الجمعة، آخر حلقات الإبهار “البلايلي”.

وأرسل متوسط الميدان الهجومي بلايلي كرة متقنة التنفيذ، إلى زملائه في منطقة عمليات المنافس الكاميروني، فتطاول لها “القنّاص” إسلام سليماني بِرأسه، وأودعها شباك حامي عرين المحلّيين أندري أونانا.

واللافت أن الصور التلفزيونية أظهرت بلايلي يتفاعل في اللّحظة التي تلت تنفيذه المخالفة، بِتحريك كتفَيه، وكأنه يُؤدّي “رقصة العلاوي” لِموسيقى “البدوي الوهراني” وغرب البلاد عموما، في غياب زميله بغداد بونجاح الذي اشتهر بِمشاركته إيّاه هذا النّوع من الاحتفاليات. كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه.

ولم يتوقّف بلايلي عند هذا الحدّ، بل راح “يُهين” متوسط الميدان الكاميروني غاييل أوندوا، بِحركة “الجسر الصغير petit pont” التي يعشقها الجمهور الجزائري كثيرا. كما تُظهره صور شريط الفيديو الثاني المُدرج أدناه.