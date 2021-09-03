بلايلي.. “يا فرحي على اولاد الحمري”!

استطاع الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِاقتدار، عصر مواهب وكفاءة اللاعب الدولي يوسف بلايلي.

ورغم أن صانع الألعاب يوسف بلايلي (29 سنة) يرتدي زيّ “الخضر” منذ عام 2015، إلّا أنّه لم يُترجم قدراته الفنية العالمية على أرض الميدان، إلّا منذ قدوم جمال بلماضي في صيف 2018.

وللاستدلال على الأداء الباهر والمساهمة القوية في صنع انتصارات “محاربي الصّحراء”، قدّم ابن حيّ “الحمري” (وهران) سبع تمريرات حاسمة، أثمرت بِأهداف لِمصلحة المنتخب الوطني الجزائري في المقابلات الدولية الستّ التي خاضها في العام الحالي، آخرها تمريرتَين حاسمتَين في مواجهة جيبوتي مساء الخميس (الهدفان الخامس والسادس). وبِمعدّل أكثر من تمريرة في لقاء واحد.

ويملك يوسف بلايلي بنية مورفولوجية وحسّا كرويا، تجعل خبير كرة القدم لا يتردّد في القول إنه الفتى المناسب لِممارسة هذه اللّعبة الشعبية دون غيرها من النشاطات.

ولا يُجادَل في أن يوسف بلايلي بات أحد مفاتيح التكتيك الرئيسة للناخب الوطني جمال بلماضي، ويُمكن لـ “الخضر” أن يستفيدوا منه كثيرا في قادم الاستحقاقات.