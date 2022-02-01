-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وفاة 8 أشخاص في انفجار للغاز بسطيف
رياضة

بلايلي يبدأ رحلته على متن دراجة وقميصه يشعل متجر براست

علي بهلولي
  • 195
  • 0
بلايلي يبدأ رحلته على متن دراجة وقميصه يشعل متجر براست

باشر اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الثلاثاء، تدريباته مع فريقه الجديد براست الفرنسي.

وظهر صانع الألعاب يوسف بلايلي في الحصّة التدريبية يمتطي دراجة، مثل زملائه في فريق براست، وفي طليعتهم مواطنه وزميله متوسط الميدان هاريس بلقبلة.

ويستعدّ بلايلي وبلقبلة رفقة فريقهما براست لِمواجهة المضيف نادي ران، مساء الأحد المقبل. ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية.

هذا وبدأت إدارة نادي براست تستثمر في كثافة الجالية الجزائرية بِفرنسا، وطرحت في السوق أقمصة يوسف بلايلي، بِألوان حمراء وبيضاء وسوداء.

وحدّدت إدارة نادي براست مبلغ القميص الأحمر (دون احتساب التبّان والجوارب) بـ 79 أورو (نحو 1.24 مليون سنتيم). وهو المبلغ نفسه للقميصَين الأبيض والأسود.

وسيرتدي الدولي الجزائري القميص رقم “24” لِفريق براست الفرنسي، في النصف الثاني والأخير من الموسم الحالي.

مقالات ذات صلة
هل سيقلب بلماضي الموازين على طريقة خاليلوزيتش في 2013

هل سيقلب بلماضي الموازين على طريقة خاليلوزيتش في 2013

صحيفة ليكيب: حارس مصر صفع رئيس الاتحاد المغربي

صحيفة ليكيب: حارس مصر صفع رئيس الاتحاد المغربي

مصر تُخرج المغرب من حلبة البطولة الإفريقية

مصر تُخرج المغرب من حلبة البطولة الإفريقية

جهيد زفزاف “مناجيرا عاما” بصلاحيات رئيس “الفاف”

جهيد زفزاف “مناجيرا عاما” بصلاحيات رئيس “الفاف”

سليمان يفسخ عقده مع ليون

سليمان يفسخ عقده مع ليون

بوعلام مصمودي ينضم إلى فريق الوكرة حتى نهاية الموسم

بوعلام مصمودي ينضم إلى فريق الوكرة حتى نهاية الموسم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد