بلايلي يبدأ رحلته على متن دراجة وقميصه يشعل متجر براست

باشر اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الثلاثاء، تدريباته مع فريقه الجديد براست الفرنسي.

وظهر صانع الألعاب يوسف بلايلي في الحصّة التدريبية يمتطي دراجة، مثل زملائه في فريق براست، وفي طليعتهم مواطنه وزميله متوسط الميدان هاريس بلقبلة.

ويستعدّ بلايلي وبلقبلة رفقة فريقهما براست لِمواجهة المضيف نادي ران، مساء الأحد المقبل. ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية.

هذا وبدأت إدارة نادي براست تستثمر في كثافة الجالية الجزائرية بِفرنسا، وطرحت في السوق أقمصة يوسف بلايلي، بِألوان حمراء وبيضاء وسوداء.

وحدّدت إدارة نادي براست مبلغ القميص الأحمر (دون احتساب التبّان والجوارب) بـ 79 أورو (نحو 1.24 مليون سنتيم). وهو المبلغ نفسه للقميصَين الأبيض والأسود.

وسيرتدي الدولي الجزائري القميص رقم “24” لِفريق براست الفرنسي، في النصف الثاني والأخير من الموسم الحالي.