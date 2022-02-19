بلايلي يتجه ليكون أساسياً للمباراة الثالثة على التوالي

تأخر في الاحتراف بأوروبا

تتجه حياة محبوب الجماهير الجزائرية يوسف بلايلي لتنقلب رأسا على عقب، من خلال التغيير الإيجابي الذي بدأ يطرأ عليه وعلى حياته كلها منذ التحاقه بالدوري الفرنسي الممتاز في صفوف نادي بريست.

وإذا كان هناك إجماع على الموهبة التي يملكها ابن الباهية من الناحية الفنية، حيث يعد لاعبا بارعا سواء في مداعبته الكرة، قراءته للعب وحسن تصرفه بالكرة في أي مكان فوق المستطيل الأخضر، وهذا سواء في مراوغة خصومه، صناعة اللعب، تمرير الكرة، القذف أو التسجيل بكل الكيفيات المتاحة، إلا أن تأخره في الاحتراف في أوروبا والالتحاق بنادي محترف حقيقي جعله يخسر الكثير من السنوات في مشواره الكروي.

وكان بإمكان بلايلي كتابة اسمه بأحرف من ذهب في السجل الكروي العالمي بالنظر لمؤهلاته الفنية والبدنية، لكن انحرافه في وقت ما عن الطريق كاد يكلفه الكثير لدرجة تحطيم نفسه ومشواره الكروي، وهذا بسبب المشاكل التي حدثت له بعد العقوبة التي سلطت عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على خلفية ثبوت تناوله الممنوعات.

ولحسن حظ الفتى المدلل السابق لأبناء “سوسطارة”، وكذا مشيئة الله عز وجل، جاء مدرب اسمه جمال بلماضي جلب معه الخير للمنتخب الوطني وليوسف بلايلي على وجه الخصوص، حيث فتح له بابا، كان يعتقد كثيرون أنه أغلق إلى الأبد بالنسبة له، ومنحه فرصة إثبات نفسه واستنشاق هواء التألق من جديد، وهي الفرصة التي عانقها النجم الجديد لنادي بريست بترسيم مكانة أساسية له عند “محاربي الصحراء” وتثبيت نفسه كـ”سلطان” جديد لعشاق المستديرة في الجزائر. في ذات السياق، لم تمر إلا أيام قليلة فقط من حط رحاله في بريست حتى بدأ يوسف بلايلي في كسب قلوب أنصار النادي، وهذا رغم بدايته المحتشمة.

وكان بلايلي بصم على أول مشاركة له مع بريست أمام رين، وهي المباراة التي لم تعكس المستوى الحقيقي للاعب الجزائري، الذي تمكن في المباراة الثانية امام تروا من إظهار بعض مميزاته، في انتظار تأكيد ذلك في المباراة الثالثة المقررة عشية اليوم أمام نادي ريمس لحساب الجولة 25 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وقبل هذه المباراة أشاد مدرب بريست دي زكاريان، بامكانيات اللاعب الجزائري، مؤكدا على قدرة الأخير في مساعدة النادي.

ومن المتوقع أن يجدد المدرب دي زكاريان الثقة في بلايلي للمباراة الثالثة على التوالي، ضمن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم أمام ريمس، وهذا على أمل تحقيق الفوز الثاني على التوالي والابتعاد خطوة أخرى عن المنطقة الحمراء، باعتبار بريست يحتل المركز 12 برصيد 31 نقطة بفارق 10 نقاط عن المركز الثامن عشر.