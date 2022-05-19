بلايلي يتحدّث عن “الخضر” والمونديال ومشواره الاحترافي

أجرى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مقابلة صحفية مع جريدة “واست فرانس”، ونشرت تفاصيلها، الخميس.

ونُقدّم لكم أبرز ما تطرّق إليه متوسط ميدان فريق براست الفرنسي.

– تأثّرتُ سلبا من الناحية النفسية بعد إقصاء “الخضر” من تصفيات كأس العالم، لأنّي كنت أرغب بِشدّة في حضور هذه التظاهرة الكروية الكبيرة. لكن نلتزم بِتصحيح المسار والعودة إلى سكّة الانتصارات، سواء في منافسة كأس إفريقيا 2023 أو العالم 2026. مع الإشارة إلى أن المونديال سيُجرى بِأمريكا وكندا والمكسيك (تنظيم ثلاثي)، وبِحضور 9 منتخبات إفريقية، ويُمكن للرّقم أن يرتفع إلى 10 فرق وطنية، إذا فاز مُمثّل القارّة السّمراء بِمواجهة السدّ.

– وجدت صعوبة في التأقلم مع الوسط لمّا انتقلت إلى فريق براست، خاصة وأنّي لست متعوّدا على البطولة الفرنسية. لكن شيئا فشيئا، استطعت تذليل العقبات وتقديم أفضل المستويات الفنية.

– علاقتي جيّدة سواء مع الإدارة، أو جهاز التدريب، أو لاعبي فريق براست، أو الأنصار.

– الظروف المناخية صعبة نسبيا في مدينة براست (أقصى الشمال الغربي/ البرودة)، لكن يُمكننا التكيّف مع الطقس تدريجيا.

– اكتشفت في البطولة الفرنسية، أن جماهير “اللّيغ 1” كانت تُتابع مقابلاتي قبل قدومي إلى فريق براست. أعتبر هذا مُحفّزا معنويا وليس عبئا.

– يُفترض أنّي سأبقى في بطولة فرنسا خلال الموسم المقبل، لكن لا يُمكنني في هذه المقابلة الصحفية الحسم بِصفة نهائية في مستقبلي الرياضي.

– آمل أن أُسجّل مزيدا من الأهداف وأُقدّم كثيرا من التمريرات الحاسمة، خلال نسخة 2022-2023.

تصريحات المدرب

تطرّق التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست الفرنسي بعد ظهيرة الخميس، إلى مستقبل لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وتنقضي مدّة عقد متوسط الميدان بلايلي (30 سنة) مع نادي براست الفرنسي، في الـ 30 من جوان المقبل.

وردّ التقني ميشال دير زاكارين في مؤتمر صحفي على سؤال حول مصير لاعبه الدولي الجزائري، فقال إن بلايلي يحوز قدرات فنية مُحترمة.

وأضاف مدرب فريق براست قائلا إن إدارة النادي تتفاوض هذه الأيّام مع الدولي الجزائري، لكن لا يُمكنه حسم أمر بقاء بلايلي أو رحيله في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جائزة لـ “بلايلي”

حاز الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الخميس، الجائزة الفخرية أحسن لاعب في فريق براست الفرنسي لِفترة شهرة ماي الحالي.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي براست الفرنسي، حيث أوضحت أن الدولي الجزائري سيستلم جائزته السبت المقبل، قبيل مواجهة البطولة المحلّية.

وخاض متوسط الميدان بلايلي كلّ لقاءات فريقه براست في شهر ماي الحالي، وعددها ثلاث مواجهات بِرسم بطولة فرنسا. وسجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة.

وعن سرّ منح الجائزة في منتصف الشهر، فالسبب يعود إلى كون فريق براست تنتظره مباراة وحيدة فقط، يُجريها السبت المقبل أمام الضيف نادي بوردو، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة المحلّية، ويُنهي موسمه الرياضي.

وترفع هذه المكافأة أسهم الدولي الجزائري البالغ من العمر 30 سنة، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. عِلما أن مدّة عقد بلايلي مع نادي براست تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

وخلف يوسف بلايلي مواطنه وزميله متوسط الميدان هارس بلقبلة، الذي نال الجائزة ذاتها، في شهر أفريل الماضي.