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رياضة

بلايلي يتفوق على صلاح وماني في صناعة الفرص

سليم.ع
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بلايلي يتفوق على صلاح وماني في صناعة الفرص

تفوق الدولي الجزائري يوسف بلايلي، على عدة أسماء كبيرة بتصدره قائمة أفضل اللاعبين صناعة للفرص في كأس أمم إفريقيا.

وحل بلايلي في المركز الأول بعد جولتين، من دور المجموعات، متفوقا على نجوم عالميين، على غرار ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

وصنع نجم المنتخب الجزائري 10 فرص أمام سيراليون وغينيا الاستوائية، رغم عدم تمكن المحاربين منن تسجيل أي هدف في المبارتين المذكورتين.

وجاء المغربي سفيان بوفال في المرتبة الثانية بـ9 فرص، وساديو ماني في المركز الثالث بـ6 فرص، في وقت خلت فيه القائمة من النجمين صلاح ومحرز.

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