بلايلي يتفوق على ميسي ويتوج بجائزة أفضل هدف في “الليغ 1”

يتجه إلى البقاء في نادي بريست الفرنسي

تحصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم نادي ستاد بريست على جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي للموسم الماضي، حسب تصويت الجماهير، وفي أول تجربة فعلية لنجم “الخضر” في القارة الأوروبية بعد فشل تجربته الأولى مع نادي أونجي الفرنسي عام 2017، الذي لم يعمر فيه طويلا.

وكان حساب رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم على “تويتر” اختار، الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم نادي بريست، للتنافس على جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي خلال الموسم المنقضي 2021/22، إلى جانب 8 لاعبين آخرين، وفي مقدمتهم نجم نادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجرى التنافس على جائزة أفضل هدف في “الليغ 1” بين اللاعبين الذين نالوا جائزة هدف الشهر على مدار الموسم الماضي، أي طوال 10 أشهر كاملة، وكان ليونيل ميسي فاز بالجائزة مرتين، شهري نوفمبر أفريل، في حين تحصل النجم الجزائري على جائزة شهر ماي الماضي.

وكان يوسف بلايلي، نجم نادي ستاد بريست سجل هدفا عالميا أمام نادي موناكو، في المرحلة الـ37 من “الليغ 1″، يوم 14 ماي الماضي، وقدم نجم “الخضر” مستويات كبيرة في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة (4-2)، قبل أن يتم اختياره كأفضل هدف في ذلك الشهر، واكتسح بلايلي عملية التصويت على جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي، بفضل الشعبية الجارفة التي يحظى بها لدى الجماهير الجزائرية ومتابعي الدوري الفرنسي، علما أنه يملك عددا قياسيا من المتابعين في حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، وحظي اللاعب الجزائري بإشادة واسعة من قبل متابعي الدوري الفرنسي ووسائل الإعلام بعد أن نجح في العودة بقوة شهري أفريل وماي الماضيين، حيث قدم مستويات جيّدة أنست الجميع بدايته الصعبة مع ستاد بريست عندما انضم إليه في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الأخير.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن يوسف بلايلي يتجه للبقاء مع “القراصنة” الموسم المقبل، رغم العروض العديدة التي وصلته من أندية أوروبية وخليجية، وتنتظر الجماهير الجزائرية ومشجعو نادي بريست الإعلان الرسمي عن الاتفاق الجديد، الذي سيربط النجم الجزائري والفريق الفرنسي.