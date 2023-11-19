بلايلي يجتاح الشبكات برقصة النصر الفلسطينية ودراجي يعلق.. هذا ما تعنيه!
اجتاح اسم اللاعب الجزائري يوسف بلايلي شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تأديته لرقصة النصر الفلسطينية، عقب فوز فريقه المولودية على شبيبة الساورة، الجمعة الماضي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
بلايلي و رقصة الحرية و الإنتصار لاصحاب الارض 🇵🇸♥🇩🇿 اليوم بعد تسجيله ثنائية
♥️💚🤍🖤🔻 pic.twitter.com/50ddhBVPt6
— fατɪмα ¦ 𝕏 🇩🇿 (@timaroza) November 17, 2023
وقال حفيظ دراجي، المعلق الجزائري بقنوات بيين سبورت القطرية، إن الدولي الجزائري يوسف بلايلي قام بتأدية الرقصة الشهيرة نصرة للقضية الفلسطينية، مضيفا: “نفديكم بالسلاح والمال والكهرباء والماء والدواء ، والروح واللسان والقلم والصورة والفيديو وكل الطرق والوسائل”.
رقصة النصر الفلسطينية في الجزائر
الدولي الجزائري يوسف بلايلي يؤدي رقصة النصر الفلسطينية ذات الرمزية العالمية بالعلم الفلسطيني.
رقصة تشبه إحدى رقصات السكان الأصليين ضحايا الإبادة في أمريكا، يؤديها أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل رمزي عند النصر، وأداها بلايلي نصرة للقضية الفلسطينية.… pic.twitter.com/PePxClo0L0
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 18, 2023
يذكر أن فريق المولودية عزز صدارته للدوري الجزائري بعد فوزه الساحق على ضيفه شبيبة الساورة 4-0، في قمة الجولة السادسة أمام أكثر من 40 ألف متفرج، حيث افتتح المهاجم زكرياء نعيجي النتيجة للمولدية في الدقيقة 19، قبل أن يضيف يوسف بلايلي الهدف الثاني من تسديدة ذكية في الدقيقة 53.
وعاد بلايلي ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث للمولدية، في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.
وسجل بلايلي هدفه السابع هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الجزائري، ويحتفل بطريقته على إيقاع القضية الفلسطينية، وبأكثر الرقصات شهرة عبر العالم “رصة الحرية لأصحاب الأرض”، مقلداً أحد الشباب الفلسطيني الثائر في مسيرات العودة على حدود غزة مع رفع العلم الفلسطيني.
🔻 رقصة الحرية لأصحاب الأرض
الجزائري .. يوسف بلايلي ❤ pic.twitter.com/2cMvOXOoSC
— التالتة شمال | 74 🏟️🦅 (@Ultras_Ahlaawy) November 18, 2023
بلايلي يرقص رقصة “الدحية” الفلسطينية ❤💚#الجزائر pic.twitter.com/ZapKlpQ7YF
— ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ ²¹³🇩🇿 (@Bonoise23Dz) November 17, 2023
يذكر أن رقصة الحرية باتت أيقونة في ميادين مختلفة للتعبير عن التضامن مع أهالي غزة، بعد أن أدّاها شاب فلسطيني أثناء اشتباكات مع الاحتلال قبل 5 سنوات.
يقال لها رقصة “الحرية”
هي رقصة الهنود الحمر السكان الاصليين لامريكا و انشهرت بعد ان اداها هذا الفلسطيني أثناء الاشتباكات مع الاح.تلال
و من خلالها عبر اللاعب الجزائري #بلايلي بتضامنه مع #فلسطين كيف لا وهو من شعب ذاق ويلات ماتعيشه #غزة_الآن ويتنفس حرية و عزة
🇵🇸♥️✌️#مجزرة_الفاخورة pic.twitter.com/73IRTmwiOZ
— Reine De Sabaa (@ReineDeSabaa8) November 18, 2023
وترجع بداية رقصة الحرية، إلى القرن الـ 19، حيث كان يستخدمها الهنود الحمر في الرقص للتعبير عن الدعم والامتنان والتعاطف مع المواقف، ومع مرور الوقت تعددت أشكال رقصة الحرية، ولكل واحدة حكاية مختلفة، وتعبر عن موقف معين، ومن بين تلك الرقصات الـ الهوب، الحرب، العشب، المطر، والشمس.