بلايلي يجتاح الشبكات برقصة النصر الفلسطينية ودراجي يعلق.. هذا ما تعنيه!

اجتاح اسم اللاعب الجزائري يوسف بلايلي شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تأديته لرقصة النصر الفلسطينية، عقب فوز فريقه المولودية على شبيبة الساورة، الجمعة الماضي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وقال حفيظ دراجي، المعلق الجزائري بقنوات بيين سبورت القطرية، إن الدولي الجزائري يوسف بلايلي قام بتأدية الرقصة الشهيرة نصرة للقضية الفلسطينية، مضيفا: “نفديكم بالسلاح والمال والكهرباء والماء والدواء ، والروح واللسان والقلم والصورة والفيديو وكل الطرق والوسائل”.

يذكر أن فريق المولودية عزز صدارته للدوري الجزائري بعد فوزه الساحق على ضيفه شبيبة الساورة 4-0، في قمة الجولة السادسة أمام أكثر من 40 ألف متفرج، حيث افتتح المهاجم زكرياء نعيجي النتيجة للمولدية في الدقيقة 19، قبل أن يضيف يوسف بلايلي الهدف الثاني من تسديدة ذكية في الدقيقة 53.

وعاد بلايلي ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث للمولدية، في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وسجل بلايلي هدفه السابع هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الجزائري، ويحتفل بطريقته على إيقاع القضية الفلسطينية، وبأكثر الرقصات شهرة عبر العالم “رصة الحرية لأصحاب الأرض”، مقلداً أحد الشباب الفلسطيني الثائر في مسيرات العودة على حدود غزة مع رفع العلم الفلسطيني.

يذكر أن رقصة الحرية باتت أيقونة في ميادين مختلفة للتعبير عن التضامن مع أهالي غزة، بعد أن أدّاها شاب فلسطيني أثناء اشتباكات مع الاحتلال قبل 5 سنوات.

وترجع بداية رقصة الحرية، إلى القرن الـ 19، حيث كان يستخدمها الهنود الحمر في الرقص للتعبير عن الدعم والامتنان والتعاطف مع المواقف، ومع مرور الوقت تعددت أشكال رقصة الحرية، ولكل واحدة حكاية مختلفة، وتعبر عن موقف معين، ومن بين تلك الرقصات الـ الهوب، الحرب، العشب، المطر، والشمس.