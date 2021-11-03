بلايلي يجهز نفسه لتربص “الخضر” وموقعة بوركينافاسو

يغيب عن مباراة السيلية في الدوري القطري

يخوض المنتخب الوطني منعرجا حاسما في منتصف شهر نوفمبر الحالي، بخوضه آخر مباراتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على أمل بلوغ الدور الفاصل المؤهل للبطولة العالمية، ويستلزم هذا التحدي جاهزية كل لاعبيه، وفي مقدمتهم يوسف بلايلي نجم نادي قطر، الذي يعاني من إصابة، إلا أنه رفع شعار التحدي والتضحية لأجل اللحاق بالمباراتين الأخيرتين من التصفيات الإفريقية أمام جبوتي وبوركينافاسو.

وكان بلايلي قد أصيب على مستوى الكاحل خلال مباراة قطر والدحيل في الجولة السابعة من دوري نجوم قطر، ولنفس السبب غاب عن مباراة الفريق أمام الوكرة (0-0) في الجولة الثامنة، وبدأ بلايلي برنامجا علاجيا مكثفا قصد العودة بسرعة إلى المنافسة مع نادي قطر، إذ استأنف التدريبات الجماعية بعد تدربه بالقاعة، وبالرغم من رغبة مدرب النادي، المغربي يوسف سفري في إشراك بلايلي في مباراة السيلية اليوم الخميس في الجولة التاسعة، إلا أن اللاعب الجزائري تفادى المجازفة باللعب خشية تفاقم إصابته، ما سيعقد بالتالي من مأموريته في اللحاق بمباراتي منتخب بلاده مع جيبوتي وبوركينافاسو.

وبعد شد وجذب، تقرر رسميا غياب بلايلي عن مباراة قطر والسيلية، إذ كشف عن ذلك مدرب الفريق يوسف سفري خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبيل المباراة، وقال في هذا الشأن بحسب ما نشره الموقع الرسمي لنادي قطر: “في مباراة السيلية سنفتقد لخدمات نجمي الفريق سيباستيان ويوسف بلايلي وهما لاعبان مؤثران في الفريق، وهي أيضا فرصة للاعبين الشباب لتعويضهما”.

ويعد غياب بلايلي عن مباراة السيلية، بمثابة خبر سار لـ”الخضر” ومدربهم جمال بلماضي، الذي يسعى لتجميع لاعبيه في تربص سيجرى في العاصمة المصرية القاهرة منتصف الأسبوع القادم، استعدادا لمواجهة جيبوتي في ملعب القاهرة الدولي يوم 12 من الشهر الحالي، قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة بوركينافاسو في الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات يوم 16 من ذات الشهر، ويعتبر بلايلي أحد العناصر الهامة للمنتخب الوطني، بفضل أدائه المميز وأهدافه وتمريراته الحاسمة، وقدرته على قلب موازين المباراة في أي لحظة، وهو ما يحتاجه منتخب “محاربي الصحراء”، في حملتهم للتفوق على جيبوتي وبوركينافاسو، وبلوغ الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

ويحتل “الخضر” صدارة المجموعة الأولى من التصفيات، برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، بنفس رصيد بوركينافاسو، إلا أن أشبال بلماضي يتفوقون بفارق الأهداف.