بلايلي يخصص منحة بـ5 ملايين سنتيم للاعبي الحمراوة

عقب الفوز المحقق أمام شلغوم العيد

فاجأ نجم المنتخب الوطني وأجاكسيو الفرنسي يوسف بلايلي الجميع السبت حين اتصل بإدارة مولودية وهران وهنأ اللاعبين والطاقم الفني على الفوز الذي عادوا به من عرين هلال شلغوم العيد، ووعد بلايلي بتخصيص منحة قدرها 5 ملايين سنتيم لكل لاعب وجميع أفراد البعثة التي سافرت خلال هذه الجولة، إذ سيقوم بصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة على حد قوله، وأشار بطل كأس إفريقيا والعرب بأنها لن تكون المبادرة الأخيرة في هذا الإطار، بل سيقوم بين الحين والآخر بتخصيص منح لفريقه الأم كلما سنحت الفرصة، وتحسنت النتائج بشكل أكبر.

وجمع اتصال هاتفي أيضا بين بلايلي ومدرب الحمراوة عمر بلعطوي تحدثا من خلاله عن أوضاع الفريق، حيث أكد بأنه تابع أطوار لقاء شلغوم العيد على الأعصاب، وسعد كثيرا بهذا الانتصار، كما أبدى لاعب أجاكسيو الجديد دعمه للعمل الذي يقوم به المدرب ومساعده حدو مولاي، خاصة و أنهما من صانعي أمجاد هذا الفريق الكبير، ويقومان بعمل جبار رغم كل المشاكل للخروج من أزمة النتائج.

من جهتهم فإن لاعبي المولودية تأثروا كثيرا بخرجة أحد نجوم الخضر، بعد أن قامت الإدارة بإبلاغهم بتخصيص بلايلي منحة لهم قدرها 5 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، حيث عبروا عن شكرهم الكبير له على وفائه وشهامته تجاه فريقه السابق الذي تعلم من خلاله أبجديات كرة القدم، وكلفوا الكاتب العام توفيق بلحسن باعتباره أحد المقربين منه لنقل رسالة الشكر والتقدير له.

بلايلي: “مولودية وهران فريق القلب.. ولن أنسى وقفة الأنصار معي”

وحسب المقربين من بلايلي فإن هذا الأخير قال: “لن أنسى حب وتقدير أنصار الحمراوة لي، فمولودية وهران مهما ابتعدت ستبقى فريق القلب، ولن أتوانى إطلاقا في مساعدتها، هذا أقل واجب يمكن تقديمه لهذا النادي الكبير، والحمراوة شجعوني وعاملوني معاملة الملوك بمناسبة وديتي الخضر أمام غينيا ونيجيريا بملعب ميلود هدفي الجديد، والآن جاءت الفرصة لرد الجميل وتخصيص منحة قدرها 5 ملايين لكل أعضاء الوفد الذي تنقل إلى ميلة لملاقاة هلال شلغوم العيد، وسأواصل هذا الدعم إن شاء الله مستقبلا.”

وقطعا لكل النوايا السيئة، قال بلايلي: “قد يظن البعض بأنني قمت بهذه الخطوة بسبب تواجد شقيقي الأصغر مع رديف مولودية وهران، وهو ما أنفيه جملة و تفصيلا، فأخي سبق له و أن حمل ألوان العديد من النوادي ولم يسبق وأن قدمت أي منح أو أموال لأي فريق، ما فعلته نابع فقط من حبي لهذا النادي، ورد لدين دعمي في وديتي غينيا ونيجيريا الوديتين من طرف أنصار الحمراوة.”