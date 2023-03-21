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رياضة

بلايلي يخضع لبرنامج تدريبي خاص

عمر سلامي
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بلايلي يخضع لبرنامج تدريبي خاص
أرشيف
يوسف بلايلي

يخضع مهاجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي إلى برنامج تدريبي خاص، للّحاق بمباراة النيجر، المرتقبة سهرة الخميس.

وشرع “الخضر” أمسية الاثنين في تحضيراتهم بالمركز التقني بسيدي موسى، بعد التحاق كل اللاعبين المعنيين بالتربص.

وعرفت الحصة مشاركة كل اللاعبين في التدريبات الجماعية، باستثناء يوسف بلايلي، الذي يطبق في برنامج خاص بعد الإصابة الخفيفة التي تلقاها في المباراة الأخيرة مع ناديه أجاكسيو.

ومن المنتظر أن يلتحق بلايلي بالتدريبات الجماعية، خلال حصة الثلاثاء، أو الأربعاء على أقصى تقدير.

ويخوض أشبال بلماضي أمسية الثلاثاء، ثاني حصة تدريبية في التربص الجاري، وهي الحصة التي سيتم الشروع خلالها في تطبيق الأمور التكتيكية الخاصة بمباراة الخميس أمام النيجر.

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