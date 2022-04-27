بلايلي يدخل اهتمامات القلعة البيضاء

الزمالك المصري طلب خدماته

كشف مصدر إعلامي مصري عن تقدم الزمالك المصري بعرض رسمي لضم مهاجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، إلى صفوفه في إطار تعاقدات النادي لتدعيم تشكيلته تحسبا للموسم المقبل.

وأوضح موقع “أهل مصر” أن إدارة القلعة البيضاء، الزمالك، شرعت في مفاوضات مع وكيل أعمال لاعب بريست الفرنسي حاليا، يوسف بلايلي، قصد التعاقد معه. من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق للمنافسة على الألقاب العام المقبل. كما أشار ذات المصدر إلى وجود قبول من جهة اللاعب الذي رحب بالعرض وطلب من الزمالك فترة للتفكير لدراسة عرضه.

ويحاول نادي الزمالك الاستفادة من وضعية نجم الخضر مع نادي بريست، الذي لم يفعل بعد بند شراء عقده مع اقتراب نهاية الموسم الجاري، علما أن يوسف بلايلي التحق بالدوري الفرنسي خلال فترة التحويلات الشتوية في شهر فيفري الماضي، ووقع معه على عقد لستة أشهر فيه بند يشير إلى التعاقد معه لموسمين إضافيين، وذلك في حالة نجاح عملية اندماجه بشكل جيد مع الفريق وأجواء البطولة الفرنسية. لكن ابن الباهية وهران وجد صعوبات كبيرة في التأقلم مع الليغ1، وهو ما فتح المجال لاحتمال رحيله عن البطولة الفرنسية مع نهاية الموسم الجاري، للعودة إلى إحدى البطولات الخليجية إما في قطر أو السعودية.

وستكون الجولات الأخيرة المتبقية من عمر البطولة الفرنسية حاسمة لتحديد مستقبل، يوسف بلايلي، في فرنسا على العموم وببريست بشكل خاص، خاصة بعدما ظهرت مؤشرات عن صحوته خلال آخر مواجهة من الليغ1، عندما سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى ميتز، فضلا عن الأداء الجيدة في هذه المباراة حيث كان مصدر الخطر من جانب نادي بريست على مرمى نادي ميتز.