بلايلي يرفع المنحة إلى 10 ملايين وإدارة الحمراوة تعد بـ 5 أخرى

مكافأة مالية للمساهمة في حل المتاعب المالية للاعبين

كشفت مصادر من إدارة مولودية وهران، أنها تعتزم رصد ما قيمته 10 ملايين سنتيم، بعد الفوز الذي عاد به الفريق خارج الديار أمام هلال شلغوم العيد، وهي مكافأة مالية معتبرة للغاية من شأنها أن تساهم في حل بعض المتاعب المالية للاعبين.

وفي ما يخص هذه المسألة، فإن نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي لم يقم حتى اللحظة بعملية تحويل الأموال التي وعد بها في رصيد النادي، لذا، فإن إدارة الرئيس يوسف جباري هي التي ستتكفل بتسديد 10 ملايين لرفقاء الحارس سوفي.

وفي انتظار أن يوفي صانع ألعاب أجاكسيو الفرنسي بوعوده التي قطعها تجاه النادي، فإن يوسف بلايلي قرر خلال الساعات الفارطة مضاعفة قيمة المنحة، أين ارتأى في النهاية جعلها 10 ملايين سنتيم كاملة عوضا عن 50 ألف دينار. وبحسب نفس المصدر، فإن يوسف بلايلي سيقوم بعملية تحويل الأموال قبل حلول موعد لقاء نادي بارادو المرتقب الأحد المقبل، أي إن كل لاعب سيتلقى ما مجموعه 15 مليون سنتيم بما أن جباري سيسترجع منها 5 ملايين سنتيم.