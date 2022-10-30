-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
مكافأة مالية للمساهمة في حل المتاعب المالية للاعبين

بلايلي يرفع المنحة إلى 10 ملايين وإدارة الحمراوة تعد بـ 5 أخرى

توفيق عمارة
  • 628
  • 0
بلايلي يرفع المنحة إلى 10 ملايين وإدارة الحمراوة تعد بـ 5 أخرى

كشفت مصادر من إدارة مولودية وهران، أنها تعتزم رصد ما قيمته 10 ملايين سنتيم، بعد الفوز الذي عاد به الفريق خارج الديار أمام هلال شلغوم العيد، وهي مكافأة مالية معتبرة للغاية من شأنها أن تساهم في حل بعض المتاعب المالية للاعبين.

وفي ما يخص هذه المسألة، فإن نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي لم يقم حتى اللحظة بعملية تحويل الأموال التي وعد بها في رصيد النادي، لذا، فإن إدارة الرئيس يوسف جباري هي التي ستتكفل بتسديد 10 ملايين لرفقاء الحارس سوفي.

وفي انتظار أن يوفي صانع ألعاب أجاكسيو الفرنسي بوعوده التي قطعها تجاه النادي، فإن يوسف بلايلي قرر خلال الساعات الفارطة مضاعفة قيمة المنحة، أين ارتأى في النهاية جعلها 10 ملايين سنتيم كاملة عوضا عن 50 ألف دينار. وبحسب نفس المصدر، فإن يوسف بلايلي سيقوم بعملية تحويل الأموال قبل حلول موعد لقاء نادي بارادو المرتقب الأحد المقبل، أي إن كل لاعب سيتلقى ما مجموعه 15 مليون سنتيم بما أن جباري سيسترجع منها 5 ملايين سنتيم.

مقالات ذات صلة
“سيليا ويكان” تتوج بالذهب أمام مغربية في بطولة العالم للكاراتيه

“سيليا ويكان” تتوج بالذهب أمام مغربية في بطولة العالم للكاراتيه

كل نجاحات اللاعبين الجزائريين في أوروبا كانت خارج فرنسا

كل نجاحات اللاعبين الجزائريين في أوروبا كانت خارج فرنسا

إدارة اتحاد العاصمة تبرر غلق ملعب “بولوغين”

إدارة اتحاد العاصمة تبرر غلق ملعب “بولوغين”

الإنجليز يحددون أسباب تراجع مستويات محرز مع السيتي

الإنجليز يحددون أسباب تراجع مستويات محرز مع السيتي

الفاف تعلن عن فتح باب الترشح للأطر الفنية والأجنبية لرئاسة المديرية الفنية الوطنية

الفاف تعلن عن فتح باب الترشح للأطر الفنية والأجنبية لرئاسة المديرية الفنية الوطنية

الإعلان عن البلد المنظم للبطولة في 10 فيفري 2023

الإعلان عن البلد المنظم للبطولة في 10 فيفري 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد