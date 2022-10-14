بلايلي يرفع سيف التحدي من جديد للتألق واستعادة ثقة بلماضي

بعد التحاقه بأجاكسيو

يراهن نجم المنتخب الوطني الأول، يوسف بلايلي، على رفع تحد جديد من بوابة نادي أجاكسيو الفرنسي، الذي أنقذه من العودة إلى الوراء وإنهاء الموسم قبل الآوان بعد فسخ عقده مع نادي بريست.

وبغض النظر عن الطريقة أو الأسباب الحقيقية التي جعلته يستعجل فسخ علاقته والخروج من نادي بريست، أصبح الدولي الجزائري مطالب بالرد على منتقديه من خلال التألق والنجاح مع ناديه الجديد، على الأقل من أجل الحفاظ على مكانته في المنتخب الوطني واستعادة ثقة الناخب الوطني جمال بلماضي.

ولا يختلف اثنان، سواء في الجزائر أو في كل الدوريات والأندية التي لعب فيها بلايلي أنه لاعب مهاري ومميز، إلا أن الحظ وسوء تسيير مشواره حال دون بروزه بالشكل اللازم، لذلك نتمنى أن يستغل هذه الفرصة لتصحيح مساره.

في ذات السياق، أصبح مطلوب من ابن الباهية تصحيح الصورة السلبية التي التصقت به أو حاول الإعلام الفرنسي إلصاقها به، وهذا سيكون بتحقيق انطلاقة مميزة مع النادي “الكورسيكي”، ومساعدته للخروج من الوضعية الصعبة التي يوجد فيها في ترتيب الدوري الفرنسي.

ولعل التحدي الأهم بالنسبة ليوسف بلايلي، في بدايته مع أجاكسيو العودة إلى معانقة الشباك، وتسجيل في أقرب فرصة تتاح له، وهذا على عكس ما كان الحال عليه مع ناديه السابق بريست، الذي تتجاوز حصيلته معه هذا الموسم 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

في ذات السياق، بدا مهاجم الخضر واثقا من إمكانياته وقدرته على تقديم أفضل ما لديه لنادي أجاكسيو، وهذا خلال تقديمه كلاعب جديد للصحافة رفقة المدير الرياضي للنادي الفرنسي، يوهان كفالي، حيث أكد بلايلي أنه بإمكانه اللعب في أي منصب في الهجوم، على الجهتين اليمنى واليسرى، في صناعة اللعب وحتى في منصب 9 ونصف كمال قال. “أستطيع اللعب في أي منصب في الهجوم على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، في وسط الهجوم كصانع لعب، كقلب هجوم أو في مركز 9 ونصف”.

إلى ذلك، قال النجم الجزائري في تصريح لموقع النادي الرسمي: “سأقدم كل شيء للنادي، وسأسجّل الأهداف، وأساعد الفريق على البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي”.

للإشارة يحتل نادي أجاكسيو المركز 18 برصيد 7 نقاط فقط، وهو أحد الأندية المهددة بالنزول حاليا، لذلك يأمل مسؤولوه أن يمنح يوسف بلايلي الإضافة للنادي ويعيده إلى سكة الإنتصارات.

يذكر أن بلايلي كان باشر الخميس تدريباته مع فريقه الجديد أجاكسيو، بخوضه أول حصة تدريبية له، وهذا 24 ساعة فقط بعد ترسيم التحاقه (الأربعاء) بالنادي، الذي أمضى معه على عقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الحالي.