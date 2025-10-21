بلايلي يستأنف التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

استأنف المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، المتعافي من إصابة عضلية، التدريبات هذا الاثنين مع ناديه الترجي الرياضي التونسي، صاحب المركز الثاني في ترتيب الرابطة التونسية الأولى لكرة القدم.

وكان بلايلي، قد اضطر إلى الغياب عن المباراة خارج الديار التي جمعت فريقه يوم السبت الماضي بمنافسه البوركينابي رحيمو أف سي (فوز الترجي 1-0)، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

كما غاب اللاعب السابق لمولودية الجزائر عن آخر مباراة للمنتخب الوطني الجزائري، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، التي جرت يوم الثلاثاء 14 أكتوبر أمام منتخب أوغندا (2-1) بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

بالمقابل، لا يزال زميله في الترجي، المدافع المحوري الدولي محمد أمين توغاي، غير جاهز بسبب الإصابة.

ويحضر الترجي الرياضي التونسي لمباراته المقبلة ضد النجم الرياضي جرجيس، المقررة اليوم الأربعاء لحساب الجولة ال10 من البطولة التونسية.