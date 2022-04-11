بلايلي يستأنف المنافسة بمستويات قوية مع بريست

بعد استفاقته من صدمة المونديال

سجل، يوم الأحد، نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، عودته إلى صفوف نادي بريست، بمناسبة الأسبوع الـ31 من البطولة الفرنسية، في مواجهة نانت التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وكان بلايلي وراء تعديل النتيجة لفريقه بريست الذي كان متأخرا في معظم فترات اللقاء، كما ساهم في انتعاش الخط الأمامي لفريقه منذ دخوله في مجريات المرحلة الثانية للمباراة، في الدقيقة الـ 61، وجاء هدف التعديل بعد ستة دقائق من ظهوره فوق أرضية الميدان، بعد تنفيذه لركنية بطريقة جيدة أربكت مدافعي نادي نانت وبعد أخذ ورد داخل منطقة المنافس، تمكن زميله من تسجيل هدف التعادل الذي انتهت بها المباراة.

وعاش يوسف بلايلي، الأسبوع الماضي، مرحلة صعبة عقب إخفاقه مع المنتخب الوطني في تحقيق الـتأهل إلى كأس العالم بقطر، في المباراة الفاصلة أمام منتخب الكاميرون وهو ما أثر على معنوياته وأفقده شغف العودة إلى فريقه لمواصلة المشوار في الليغ1، حيث اختفى عن الأنظار كليا وانقطعت الاتصالات به من قبل مسيري بريست، الذين حاولوا فهم أسباب عدم استئنافه على غرار كل اللاعبين الدوليين التدريبات مع الفريق بعد نهاية تواريخ الفيفا، لكن سرعان ما تدارك بلايلي الوضع من خلال العودة إلى فرنسا وأقنع الطاقم الفني لنادي بريست والمدرب دي زاكاريان بأسباب غيابه عن حصص الاستئناف، وهي مرتبطة بحالته النفسية الصعبة، إثر فشله في بلوغ المونديال مع المنتخب الوطني.