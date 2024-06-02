بلايلي يستحق مكانة في المنتخب الوطني

المدرب عبد الحق بن شيخة ينتقد خيارات بيتكوفيتش:

انتقد المدرب عبد الحق بن شيخة، مدرب “الخضر” فلاديمير بيتكوفيتش بسبب عدم استدعاء لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي لحضور تربص “الخضر” الذي تتخلله مقابلتين أمام غينيا، وأوغندا في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريحات صحفية: “حسب رأيي وبكل صراحة، بلايلي حاليا يستحق مكانة في المنتخب الوطني.. بلايلي منضبط أو غير منضبط، إذا كان اللاعب قادرا على تقديم الإضافة المرجوة منه، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة، لماذا لا يتم استدعاؤه؟”

وتابع بن شيخة: “أنا لم أقتنع بكلام المدرب، هذا ليس مبررا لاستبعاد لاعب مثل بلايلي عن المنتخب.. أريد أن أعرف المعايير التي اعتمد عليها المدير الفني لاتخاذ هذا القرار، إذا كان هناك أمور أخرى على المدرب الكشف عنها عادي جدا”.

وختم: “من الناحية الرياضية، اللاعب رائع جدا ويفعل ما يشاء فوق أرضية الميدان، خاصة في الملاعب الإفريقية”.

وكان مدرب “الخضر” قد أكد في ندوته الصحفية التي عقدت بقاعة المحاضرات لملعب “نيلسون مانديلا”، أن بلايلي يتمتع بموهبة كبيرة، “لكنني اخترت عدم استدعاءه لأن اللاعبين الآخرين في المجموعة أفضل وكان يعاني من مشاكل الانضباط، لكن الباب لا يزال مفتوحا أمامه أيضا”.

علما أن بلايلي يغيب للمرة الثانية عن “الخضر” تحت قيادة المدرب بيتكوفيتش وذلك بعد أن تم استبعاده أيضا عن تربص شهر مارس الماضي، ولكن وقتها لم تثر ضجة كبيرة حول القضية، كون اللاعب كان معاقبا مع فريقه مولودية الجزائر.