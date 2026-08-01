بلايلي يستعد لتوقيع عقد جديد مع الترجي التونسي

ما لم يحدث أي تحول مفاجئ في اللحظات الأخيرة

بعد سلسلة طويلة من التطورات التي شهدها سوق التحويلات خلال الأسابيع الأخيرة، بات الدولي الجزائري يوسف بلايلي على وشك توقيع عقد جديد مع الترجي الرياضي التونسي، ما لم يحدث أي تحول مفاجئ في اللحظات الأخيرة.

وكان الطرفان قد اتفقا مبدئياً على تمديد العقد لموسمين، غير أن تردد اللاعب ومحيطه دفع إدارة الترجي لإعلان إيقاف المفاوضات رسمياً. وعلى إثر ذلك، تنقل صاحب الـ 34 عاماً إلى الجزائر للتفاوض مع إدارة مولودية الجزائر، حيث أعلن بطل الجزائر عن اتفاق مبدئي، قبل أن تتغير المعطيات مجدداً في الكواليس وسقوط خيار المولودية.

وبعد دراسة عرض آخر من نادي الأهلي طرابلس الليبي، عاد بلايلي إلى طاولة المفاوضات مع مسؤولي “الدم والذهب”. وأكدت تقارير إعلامية تونسية (مثل موزاييك إف إم ونسمة سبورت) التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بتوقيع عقد لمدة موسم واحد قابل للجديد.

وعلى الصعيد الطبي، كشفت الفحوصات الدقيقة التي خضع لها اللاعب عن عدم تعافيه التام من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة أواخر العام الماضي؛ حيث أوصت اللجنة الطبية بمنحه فترة راحة مع برنامج تأهيلي لمدة شهرين قبل العودة إلى المنافسة الرسمية، وهو ما يفسر تفضيل إدارة الترجي التوقيع لموسم واحد فقط.

هذا ويبقى الإعلان الرسمي والنهائي لعقد بلايلي مرهوناً بصدور قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن النزاع القانوني القائم.