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رياضة

بلايلي يستنكر ويُوضّح

علي بهلولي
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بلايلي يستنكر ويُوضّح

نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة الأحد بيانا، للاعب الدولي يوسف بلايلي.

ومعلوم أن متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي كان قد فسخ في الأيّام القليلة الماضية عقده مع نادي براست الفرنسي، الذي تنقضي مدّته في صيف 2023.

وقال يوسف بلايلي إن الانتقال من نادٍ إلى نادٍ آخر جزء من المشهد الرياضي، ومشوار الكرويين.

وأضاف الدولي الجزائري إن فسخ عقده مع فريق براست تمّ بِطريقة ودّية وتفاهم كبير بينه وبين إدارة النادي الفرنسي، وليس كما حاول بعضهم الاصطياد في المياه العكرة لِتشويه سمعته.

وألمح ابن وهران إلى وجود أشبه بـ “حملة” لِتسويد صورته في أعين جماهير الكرة في الجزائر وعبر أرجاء المعمورة، واستدلّ بِمحاوله بعضهم الإساءة إليه من خلال تأليب إدارة نادي قطر (فريقه السابق قبل براست) ضدّه.

واختتم يوسف بلايلي بيانه قائلا إنه يكنّ احتراما وتقديرا لِكلّ الأندية التي مثّل ألوانها، على غرار الفرق القطرية.

وتفنّنت بعض الجرائد القطرية، الأحد، في التهجّم على يوسف بلايلي. ما يوحي أن صاحب الهدف الأسطوري في شباك المنتخب المغربي خلال كأس العرب 2021، يُزعج بعض المُنتسبين إلى المجال الصحفي، الذين يختفون في قاعات التحرير وخلف “أوراقهم” لِتصفية حسابات دنيئة مع اللاعب الدولي الجزائري. عِلما أن هذه الجرائد القطرية تضمّ صحفيين من بلدان مُتباينة.

مدرب براست يتدخّل

أبدى التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست الفرنسي، الجمعة، أسفه لِرحيل لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

ونشّط المدرب دير زاكريان مؤتمرا صحفيا، نقلت تفاصيله إدارة النادي الفرنسي.

وقال مدرب فريق براست إن ذهاب بلايلي سيُقلّص الفرص الهجومية، في إشارة إلى الوزن الكبير للدولي الجزائري في صفوف نادي الأحمر والأبيض.

وأضاف ميشال دير زاكاريان يقول إن بلايلي لم يكن يرغب في البقاء، ما يفيد أن إدارة النادي والجهاز لا يُمكنهما إقناعه بِمواصلة تمثيل ألوان فريق براست.

وذكرت أحدث تقارير الصحافة الفرنسية أن يوسف بلايلي سئم البقاء في نادي براست، بِسبب عدم تمكّنه من جلب أسرته الصغيرة (زوجته وابنه) إلى فرنسا.

بيان إداري

ردّت إدارة نادي براست الفرنسي، الثلاثاء، على مزاعم فسخ عقد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وكان صدى هذه المزاعم قد تردّد سهرة الإثنين، لكن إدارة نادي براست أكّدت أن متوسط الميدان الهجومي بلايلي سيعود إلى مركز التدريبات لِفريقها الكروي هذا الأربعاء، رفقة مواطنه وزميله إسلام سليماني، بعد أن يُشاركا في مباراة الجزائر ونيجيريا سهرة الثلاثاء.

ونفت إدارة براست مزاعم استعدادها لِفسخ عقد بلايلي، أو أن الدولي الجزائري طلب منها تركه يُغادر الفريق. كما أوردته إذاعة “آر آم سي”، الثلاثاء.

لكن وسيلة الإعلام الفرنسي أضافت أن العلاقة ساءت فعلا بين إدارة نادي براست وبلايلي في الفترة الأخيرة، وتوقّعت أن تتجسّد القطيعة بينهما في الأيّام القليلة المقبلة.

أنباء عن فسخ العقد

تردّد سهرة الإثنين أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي فسخ عقده مع نادي براست الفرنسي.

وكان متوسط الميدان الهجومي بلايلي (30 سنة) قد انضمّ إلى نادي براست الفرنسي، بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر في جانفي المُنصرم، قبل أن يُمدّده في الصيف الماضي إلى غاية الـ 30 من جوان 2023.

وساءت العلاقة بين التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست وبلايلي في الأيّام القليلة الماضية، وهو ما أجبر إدارة النادي على عقد اجتماع مع لاعبها الدولي الجزائري، الذي أبدى رغبته في الرّحيل. كما ذكرته عدّة تقارير صحفية فرنسية سهرة الإثنين.

واستدلّت الصحافة الفرنسية بِغضب بلايلي من مدربه دير زاكاريان، وذهابه إلى غرف حفظ الملابس عوضا عن دكّة البدلاء، بعد استبداله في إحدى مقابلات البطولة داخل القواعد لِفريقه براست. وتوقّعت أن يعود ابن وهران إلى البطولة القطرية.

ولم تُصدر إدارة نادي براست الفرنسي لِحدّ كتابة هذه الأسطر أيّ قرار، يُؤكّد أو ينفي مزاعم فسخ العقد الذي يربطها بِاللاعب يوسف بلايلي.

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التعليقات
4
  • مواطن

    ربما كان فسخ عقده مخططا له للسماح له بالمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين الشان بالجزائر فلو ظل في فرنسا لا يمكنه اللعب ومن يعيد الكرة مع المنتخب المغربي ههههههه

    0
  • nassim

    c est un joeur des champinnat arabes il a pas le niveau europe

    0
  • محمد المباركي

    أولا يجب على اللاعب أن يتقبل قرارات المدرب ، لأنه أولا و أخيرا هو المسؤول عن النتائج.ثانيا يستشف من المقال أن اللاعب هو من رغب و قرر الانفصال عن الفريق و هذا خطأ لأن عقد اجتماع بين المدرب و اللاعب و الإدارة ثم بعده الإعلان عن الإنفصال يعني أن المدرب و الإدارة معا قررا الإستغناء عن اللاعب خصوصا و أنه لم يقدم هذا الموسم ما كان منتظرا منه. بل ظهر بمستوى جدمتوسط.

    15
  • لحسن مبارك

    فليعد بلايلي الى اي فريق جزائري ولتتكفل سوناطراك بدفع ضعف ما قد يدفعه اي فريق قطري فهو يستحق ذلك، ام قدره عند القطريين اغلى من قدره عندنا؟

    -18

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