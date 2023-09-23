بلايلي يشرع في تسوية الغرامة المالية مع الأهلي السعودي

اللاعب مطالب بدفع 140 ألف دولار قبل 20 أكتوبر

باشر الدولي الجزائري ونجم مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، عملية تسوية الغرامة المالية مع فريقه السابق أهلي جدة، بعد المراسلة التي تلقتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من طرف “الفيفا”.

وراسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم 10 سبتمبر الماضي، الاتحاد الجزائري لكرة القدم حيث طالبه بضرورة تسوية القضية قبل 20 أكتوبر القادم، غير أن غياب رئيس لـ”الفاف” في الفترة السابقة أجّل الموضوع، حيث من المنتظر أن يحل المشكل عقب تعيين وليد صادي على رأس مبنى دالي إبراهيم.

وكشف مصدر مقرب من يوسف بلايلي، أن غياب رئيس الاتحادية جعله يتأخر في التسوية، رافضا اعتبارها مشكل، حيث باشر الإجراءات القانونية لإتمام التسوية، والتي تقدّر بـ140 ألف دولار، أي حوالي مليارين و800 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية.

كما عبّر مدلل “الشناوة” عن غضبه من إعطاء الموضوع أكثر من حجمه، خاصة أنه جاء عشية لقاء شباب قسنطينة، مؤكدا على أن التسوية هي قضية وقت فقط، من أجل حل المشكل نهائيا.

يذكر أن مشكل التسوية تابع اللاعب لسنتين كاملتين، بسبب إخلاف نادي أجاكسيو بوعوده تجاه اللاعب والنادي السعودي، ليقرر مغادرة النادي الفرنسي في النصف الثاني من مرحلة العودة، ويلتحق بمولودية الجزائر خلال الصائفة الحالية.