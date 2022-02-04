بلايلي يصر على الرد على منتقديه بعد تجربته “الفاشلة” في أونجي

الجزائريون ينتظرون مشاركته الأولى الأحد في "الليغ 1"

كشف الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، عن سّر اختياره الانتقال إلى نادي استاد بريست الفرنسي والعودة للعب في أوروبا، بعد تجربته الفاشلة مع نادي أونجي لمدة ستة أشهر فقط موسم 2017/ 2018، حيث ينتظر الجزائريون والفرنسيون على حد سواء أول مشاركة له مع فريقه الجديد غدا الأحد أمام نادي رين في الدوري الفرنسي.

وكان نجم “الخضر” انضم إلى نادي استاد بريست الفرنسي في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الكروي الحالي ويمكن تمديده لـ3 سنوات، لينهي بذلك حالة الترقب الجماهيرية لمستقبله الكروي.

وقال بلايلي في تصريحات عند تقديمه لوسائل الإعلام، ردا على سؤال متعلق بسّر اختياره لاستاد بريست: “بريست ناد جيّد ويملك لاعبين جيّدين”، وتابع مبررا خيار العودة للعب في أوروبا: “قررت العودة إلى أوروبا من أجل إظهار من هو يوسف”، مضيفا: “نادي بريست هو المكان المناسب من أجل تطوير مستوياتي”، قبل أن يشير إلى أنه لم تمنح له الفرصة في تجربته الأولى مع أونجي لتأكيد قيمته الفنية، وأكد نجم الترجي التونسي السابق بخصوص ذلك: “لم تتح لي فرصة اللعب عندما كنت في أونجي. لهذا السبب عدت للعب مع الترجي التونسي”، وزاد: “فزت بدوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس السوبر مرتين مع الترجي وبكأس إفريقيا للأمم وكأس العرب مع المنتخب الجزائري. وبعد كل هذا قررت العودة إلى أوروبا”، وتؤكد هذه التصريحات الإصرار الكبير للدولي الجزائري على كل من انتقدوه بعد تجربته الفاشلة مع أونجي وكل المشككين في قدرته على التألق في الدوريات الأوروبية.

إلى ذلك، أبرز بلايلي الدور الكبير الذي لعبه زميله في منتخب “محاربي الصحراء” وناديه الجديد، هاريس بلقبلة، في اختيار نادي استاد بريست، وقال بهذا الشأن: “أنا أعرف بلقبلة جيّدا منذ 4 سنوات في المنتخب الجزائري”، مضيفا: “حدثني عن العديد من الأشياء الجيّدة في النادي وتكلمت أيضا مع السيد لورنزي (المدير الرياضي النادي) ولهذا أمضيت هنا”، وقدم اللاعب الموهوب وعدا لمشجعي بريست، قائلا: “إن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بالعديد من المباريات”، أما بخصوص الحمى الجماهيرية حول النادي وتضاعف عدد متابعيه بشكل قياسي في “السوشيال ميديا” منذ التحاقه به، صرح بلايلي: “هذا فخر لي”، وتابع: “هناك عديد المشجعين الجزائريين الذين اتصلوا بي من أجل الحضور إلى التدريبات ومشاهدة المباريات”، وأكد: “سنفعل كل شيء من أجل إسعادهم”، كما أكد نجم “الخضر” بأنه فتح صفحة جديدة ردّا على سؤال متعلق بقضية معاقبته سابقا لعامين كاملين بداعي تعاطي الكوكايين، وصرح: “حدث ذلك منذ 6 أو 7 سنوات، كنت لاعبا في نادي اتحاد العاصمة الجزائري”، وأضاف: “ندمت على ذلك وفتحت صفحة جديدة الآن”.