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رياضة

بلايلي يعود إلى أجاكسيو ويشرع في التدريبات

عمر سلامي
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بلايلي يعود إلى أجاكسيو ويشرع في التدريبات
ح.م
يوسف بلايلي

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى ناديه الفرنسي، أجاكسيو، وشرع في التدريبات، تحسبا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وقال نادي أجاكسيو، في بيان له على موقع الرسمي، أن الدولي الجزائري عاد سهرة الثلاثاء إلى نادي أجاكسيو.

وأضاف: “عاد بلايلي من فترة التوقف الدولي، بعدما قرر النادي منحه أياما إضافية بسبب إصابته في العضلة المقربة”.

وتابع نادي اجاكسيو في بيانه: ” بلايلي استقبل صبيحة الأربعاء من طرف مدرب الفريق أوليفييه بانتالوني، بالإضافة إلى المنسق الرياضي للنادي.
وتأخر بلايلي 48 ساعة عن الموعد المحدّد لإلتحاقه بالتدريبات، حيث شرع صبيحة الأربعاء في الخضوع لبرنامج تدريبي خاص.

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