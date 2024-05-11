بلايلي يعود للانفراد بِلائحة الهدّافين

عاد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء السبت، لِينفرد بِلائحة هدّافي بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وسجّل صانع الألعاب بلايلي هدف فريقه مولودية الجزائر في مرمى المُضيّف اتحاد خنشلة، وفي مباراة انتهت بِنتيجة التعادل (1-1)، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة الوطنية.

ويُشير تاريخ الـ 25 من مارس الماضي، إلى موعد آخر هدف وقّعه بلايلي، وكان ضدّ المُضيّف فريق شبيبة الساورة في البطولة الوطنية.

ورفع ابن وهران غلّته إلى 12 هدفا، مُتقدّما عن شريكَيه السّابقَين بِفارق هدف واحد، وهما: زميله في المولودية المهاجم زكريا نعيجي، ولاعب الخطّ الأمامي إبراهيم ديب من شباب قسنطينة.

ويمتاز ديب عن بلايلي ونعيجي بِكون فريقه “السّنافر” تنقصه مباراة متأخّرة.

ويطمح يوسف بلايلي إلى العودة لِصفوف المنتخب الوطني، وخوض مواجهتَي تصفيات المونديال أمام غينيا كوناكري وأوغندا في جوان المقبل. بعد أن غاب عن ودّيتي بوليفيا وجنوب إفريقيا في مارس الماضي.