بلايلي يعود للتألق ويريح بلماضي قبل موعد النيجر

أعاد الأمل لنادي أجاكسيو بالبقاء في "الليغ 1"

عاد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم نادي أجاكسيو للتألق من جديد في الدوري الفرنسي بعد أن قاد فريقه إلى فوز ثمين، الأحد، على حساب نادي تروا في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي للدرجة الأولى، بنتيجة هدفين لهدف، ليبعث آمال النادي الكورسيكي في البقاء بـ”الليغ 1″، خاصة أن الفوز جاء أمام فريق ينافسه على تفادي الهبوط، ويحتل زملاء بلايلي المركز الـ17 برصيد 21 نقطة.

وكان بلايلي غاب عن ثلاث مباريات كاملة بداعي الإصابة، أمام نانت ونيس ولوريان، والتي خسرها فريقه دون أن يسجل أي هدف، قبل أن يعود ابن الباهية بمناسبة مباراة تروا ويعيد أجاكسيو لسكة الانتصارات، وهو الذي تصفه وسائل الإعلام الفرنسية بالمنقذ للنادي الكورسيكي بدليل أنه أسهم في تسجيل 9 أهداف كاملة من أصل الـ12 التي سجلها أجاكسيو في المواجهات الأخيرة، سواء بالتسجيل المباشر أو تقديم التمريرات الحاسمة، وكان بلايلي رجل مباراة تروا، وعرف كيف يرد على الثقة التي وضعها فيه مدربه، فعندما قرّر المدرب تغيير الدولي الجزائري عند حلول الدقيقة (62) من عمر المباراة، حصل فريق أجاكسيو على ضربة جزاء فاستأذن من مدربه لتنفيذها ثم سجلها مدركاً التعادل لفريقه بعدما كان تروا متقدما منذ الدقيقة (23)، وعندها طلب بلايلي من مدربه الاستمرار في اللعب لبضعة دقائق أخرى، فكان له ما أراد، ولم تمض بعدها سوى 6 دقائق ليسهم بلايلي في تسجيل فريقه هدف الفوز عند الدقيقة (68) بعد أن قدم تمريرة مفتاحية أسهمت في صناعة الهدف الثاني لفريقه، وبات بلايلي أهم لاعبي فريقه أجاكسيو، حيث وقع 5 أهداف منذ التحاقه به، وذلك قبل هدفه السادس أمام تروا، كما أسهم في تسجيل فريقه لعدة أهداف، جعلت الفريق يستعيد الأمل في البقاء ضمن الليغ 1، وبفضل الفوز الذي سجله أجاكسيو على تروا بعد سلسلة من الخسائر وصلت إلى 4 في المباريات الخمس الأخيرة التي خاضها، بات يحتل المركز الـ17 برصيد 21 نقطة، ليتخلص من المراكز الثلاثة الأخيرة المعنية بالهبوط.

وجاءت عودة بلايلي في الوقت المناسب وقبل حوالي 20 يوما فقط من تربص المنتخب الوطني ومواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، الأمر الذي سيريح دون شك المدرب جمال بلماضي، الذي يريد حسم التأهل مبكرا إلى دورة كوت ديفوار وقبل مواجهتي تنزانيا وأوغندا، التي يريد استغلالهما لتجريب بعض الأسماء، خاصة في ظل شّح تواريخ الفيفا لإجراء المواجهات الودية والتحضيرية.