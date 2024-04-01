بلايلي يعود للمنتخب الوطني في تربص جوان المقبل

بعد غيابه عن التربص الأخير

فتح مساعد المدرب الوطني، نبيل نغيز، الباب على مصراعيه أمام عودة نجم مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، إلى المنتخب الوطني بداية من التربص القادم، المقرر شهر جوان، تحسبا للمباراتين المنتظرتين أمام غينيا وأوغندا، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

وكشف نغيز، مساعد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال نزوله، السبت، ضيفا على التلفزيون الجزائري العمومي، أن باب المنتخب الوطني يبقى مفتوحا أمام بلايلي، الذي كان غاب عن التربص الأخير والمباراتين الوديتين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا.

وأكد نبيل نغيز، في ذات الحصة، أن الطاقم الفني الجديد للخضر معجب كثيرا بيوسف بلايلي وبقدراته وإمكاناته الفنية، مشيرا أن عدم تواجده في تربص المنتخب الوطني لشهر مارس الماضي يعود للعقوبة التي كانت مسلطة عليه: “بلايلي وخلال الفترة التي تم فيها إعداد القائمة، كان معاقبا بالإيقاف لمدة 4 مباريات، لكنه يبقى لاعبا يتنفس كرة القدم ويمتعك عندما تشاهده في الملعب”، قال نغيز.

في سياق متصل، كشف نغيز بعض التفاصيل عن اللقاء الذي جمع المدرب الوطني، بيتكوفيتش بيوسف بلايلي وبزملائه في مولودية الجزائر خلال تواجدهم بمركز سيدي موسى، قال في هذا الصدد: “لقد تزامن تواجد فريق مولودية الجزائر بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى، منذ أيام مضت، مع وصولي رفقة بقية أعضاء الطاقم الفني للمنتخب، وتمكن يوسف من لفت أنظارنا”.

وأضاف: “لقد استفسر مني ديفيد موراندي مساعد بيتكوفيتش، عن اسم اللاعب الذي يلبس الحذاء الأحمر، بعدما شاهده يتدرب، فلما تعرف على أنه دولي ولاعب أساسي في الخضر، أخبرني بأنه لم يكن مخطئا عندما أعجب به”.

وأكد مساعد بيتكوفيتش بأن يوسف بلايلي لا يزال ضمن حسابات الناخب الوطني، معتبرا أن عودته لتشكيلة “المحاربين” مرتقبة بنسبة كبيرة خلال فترة التوقف الدولي القادمة المقررة شهر جوان القادم.

ويبقى ابن الباهية وهران يقدم عروضا قوية مع مولودية الجزائر منذ بداية الموسم، ويتجه لقيادة هذا الأخير للتتويج بلقب البطولة الذي غاب عن خزائن الفريق منذ 14 عاما.

يذكر أن أول قائمة للناخب الوطني الجديد، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، لشهر مارس المنصرم، كانت عرفت غياب أسماء بارزة لأسباب متباينة، على غرار رياض محرز وإسلام سليماني، آدم وناس، سفيان فيغولي، ورايس وهاب مبولحي.