“بلايلي” يغيب عن تدريبات الترجي ويرفض التجديد ويلهب “الميركاتو”

إدارة العميد تقدم لاعبها الجديد بوقرة في انتظار المدرب "موكوينا"

نجحت إدارة مولودية الجزائر، الإثنين في ضم الظهير الأيمن السابق لشباب قسنطينة أيمن بوقرة، بعد ويكون بذلك أول الوافدين في انتظار ترسيم التحاق المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا وتقديمه لوسائل الإعلام، حيث من المرتقب قدومه الأسبوع القادم لإمضاء العقد والشروع في العمل مع النادي العاصمي.

ونشرت إدارة “العميد”، عبر كل صفحتها الرسمية في كل وسائط الواصل الاجتماعي فيديو تقديم اللاعب بوقرة، حيث أمضى على عقد مدته ثلاث مواسم، حيث سينافس رضا حلايمية على منصب الظهير الأيمن، وهو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بالنادي العاصمي في الصائفة الماضية، غير أن إدارة شباب بلوزداد فضلت بيع وثائقه لشباب قسنطينة، أين قضى موسما واحدا في عاصمة الجسور المعلقة، ليمضي هذا الموسم في مولودية الجزائر.

من جانب آخر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بعد التصريحات التي أدلى بها والده لجريدة رياضية، أكد فيها رفض بلايلي تجديد العقد مع ناديه الترجي التونسي، مؤكدا عدم غلقه الباب في العودة إلى مولودية الجزائر، خاصة وأن اللاعب ينشر يوميا على حسابه الرسمي في “الإنستغرام” فيديوهات له مع أصدقاءه من أنصار مولودية الجزائر، والأغاني الممجدة للفريق، ما جعل الجميع يتنبأ بعودة مدلل الأنصار لحمل قميص بطل الجزائر في الموسم المقبل.

وما جعل الإشاعات تصبح حقيقة، هو غياب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عن الحصة التدريبية التي أجراها زملاؤه في فريق الترجي التونسي، ـأول أمس الإثنين ليفتتح باب التساؤلات حول إمكانية رحيله في الميركاتو الجاري، وهو ما كشفت عنه وسائل الإعلام التونسية أن يوسف بلايلي لن يعود إلى فريقه الترجي التونسي، كما كان منتظرا، مؤكدة انه لم يعود إلى تونس للشروع في التحضيرات، وهو متواجد في الجزائر لقضاء عطلته قبل أخذ قراره النهائي بالبقاء أو الرحيل صوب الفرق التي تسعى للظفر بخدماته.

وكانت المصادر، ذاتها، قد أكدت أن بلايلي لن يمدد عقده مع نادي “المكشخة” وفتح أبواب المفاوضات مع الفرق الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، على رأسها فريق مولودية الجزائر الذي أبدى رغبته في استعادة خدمات ابن مدينة وهران، واستنادا إلى تصريحات والد يوسف بلايلي قد صرّح بأن ابنه ترك انطباعا حسن في فريق المولودية، مؤكدا أنه سيعود إليه مستقبلا.

ومن المنتظر أن يتصدر يوسف بلايلي المشهد الرياضي الجزائري في الساعات المقبلة، خاصة وأن يعتبر أحد نجوم الكرة الجزائرية، وعودته إلى المولودية ستجعل عشاق النادي العاصمي يحولون أحلامهم في التتويج القاري إلى حقيقة، بالنظر لقدرته على قيادة أي فريق لتحقيق الألقاب، وأبرز مثال ما فعله مع الترجي التونسي في مونديال الأندية، أين كان النجمة المضيئة لفريقه في المنافسة، لتحمل الساعات المقبلة جديد سواء في بقاءه مع النادي التونسي أو العودة إلى ناديه السابق مولودية الجزائر.

ويتواجد بلايلي حاليا في مدينة وهران، أين قام بزيارة تضامنية إلى مصلحة طب الأورام الخاصة بالأطفال المصابين بمرض السرطان، حيث التقى بعدد من المرضى الصغار وأفراد عائلاتهم، مقدّمًا لهم الدعم المعنوي والابتسامة التي كان لها وقع كبير في نفوسهم، حيث قام بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الأطفال، في جو من التفاعل الإنساني والعاطفي الذي حرص من خلاله مهاجم الخضر على التقرب من المرضى، والتقاط صور تذكارية معهم، ما أدخل الفرحة إلى قلوبهم وقلوب أوليائهم.