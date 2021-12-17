بلايلي يفسخ عقده مع نادي قطر.. “النصر” يريده والوجهة قد تكون إسبانيا

يتجه للحصول على جائزة أفضل لاعب في كأس العرب

كشفت، الخميس، إدارة نادي قطر القطري توصلها لاتفاق لفسخ عقد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي بالتراضي، وتمنى النادي القطري النجاح للاعب الجزائري في مسيرته الكروية، وكان خبر فسخ عقد النجم الجزائري المتوّهج في بطولة كأس العرب 2021، مفاجأة للمتابعين والجماهير الجزائرية، خاصة بعد قيادته المنتخب المحلي للتأهل إلى المباراة النهائية، فضلا عن اتجاهه بخطى ثابتة للتتويج بجائزة أفضل لاعب في كأس العرب.

وكان عبد الحفيظ بلايلي والد ووكيل أعمال الدولي الجزائري أكد في تصريحات إعلامية الخميس الماضي، بأن نجله تحصل على أوراق تسريحه من إدارة نادي قطر بعد توصل الطرفين إلى اتفاق بفسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي، دون إعطاء أي تفاصيل بخصوص الوجهة المقبلة للنجم الجزائري، وقالت عدة مصادر متطابقة إن نادي النصر السعودي هو أبرز الأندية المهتمة بضمه وهو الأقرب إلى حسم صفقته، على اعتبار أنه دخل في مفاوضات مع وكيل اللاعب منذ فترة، ولجأ حتى إلى تسريع المفاوضات في الآونة الأخيرة تزامنا مع التوهّج الكبير لنجم نادي اتحاد الجزائر السابق خلال بطولة كأس العرب، في حين تحدثت مصادر أخرى أيضا عن وجود اهتمام قوي من ناد إماراتي، قام بتقديم عرض مالي مغرٍ جدّا ليوسف بلايلي، الذي سيحسم وجهته بصفة رسمية بعد نهائي كأس العرب وقبل الدخول في تربص “محاربي الصحراء” تحضيرا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 (تأجلت إلى عام 2022)، المقررة بداية العام المقبل في الكاميرون.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من يوسف بلايلي، بأن الأخير يريد الاحتراف في أوروبا رغم العروض الخليجية المغرية التي وصلته، وقد يكون الدوري الإسباني وجهته المقبلة بنسبة مئوية كبيرة جدّا، وتابع نفس المصدر التأكيد بأن بلايلي توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع أحد الأندية الإسبانية ولم يبق سوى الإعلان عن الاتفاق بعد نهاية بطولة كأس العرب.