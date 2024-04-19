بلايلي يقدم اعتذاراته إلى الحكمة ماحات

مولودية الجزائر:

قدم الدولي الجزائري ونجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي اعتذاراته من الحكم غادة ماحات، بعد تصرفاته في لقاء الدور ربع نهائي من منافسة كأس الجزائر أمام وداد تلمسان بملعب 05 جويلية، التي انتهت بثنائية دون رد لأصحاب الأرض.

ونشر بلايلي رسالة اعتذار للحكمة عبر صفحته الرسمية على منصة “إنستغرام”، عبر فيها عن أسفه من بعض تصرفاته تجاهها، حيث قال: “أطلب الاعتذار من الحكمة، بسبب تصرفاتي تجاهها، حيث كنت في ضغط الفوز والتأهل وهو ما يجعلني أفقد أعصابي في بعض اللحظات”.

وأضاف نجم العميد: “صحيح أن تصرفاتي كانت غير مقبولة، بالنظر للمجهودات الكبيرة التي بذلتها من أجل التحكم في المواجهة وتسييرها بأفضل شكل ممكن، لكن ما أؤكده أن تصرفاتي لم تكن موجهة لها خصيصا، بل تصرف كان يمكن أن يحدث مع أي حكم في مكانها، بالنظر للظروف التي أحاطت باللقاء”.

في الأخير، ختم بلايلي كلامه بالقول: “أجدد اعتذاراتي من الحكمة، ومن جانبي أدعمها في مهنتها الصعبة، مسؤوليتها الكبيرة تجاه الكرة الجزائرية وكرة القدم بصفة خاصة، لذلك أطلب منها الاعتذار من كل تصرف بدر مني في المواجهة”.

يذكر، أن بلايلي كان قد احتج على الحكمة، بعدما رفضت العودة إلى “الفار”، بسبب حرمانه من ثلاث ركلات جزاء حسب بلايلي، وهو ما جعله ينتفض على حكمة المواجهة، ما جعلها تشهر بطاقة صفراء في وجهه، خلال لقاء دور ربع النهائي أمام وداد تلمسان.