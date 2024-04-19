-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
مولودية الجزائر:

بلايلي يقدم اعتذاراته إلى الحكمة ماحات

طارق.ب
  • 543
  • 0
بلايلي يقدم اعتذاراته إلى الحكمة ماحات
ح.م
يوسف بلايلي - غادة ماحات

قدم الدولي الجزائري ونجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي اعتذاراته من الحكم غادة ماحات، بعد تصرفاته في لقاء الدور ربع نهائي من منافسة كأس الجزائر أمام وداد تلمسان بملعب 05 جويلية، التي انتهت بثنائية دون رد لأصحاب الأرض.

ونشر بلايلي رسالة اعتذار للحكمة عبر صفحته الرسمية على منصة “إنستغرام”، عبر فيها عن أسفه من بعض تصرفاته تجاهها، حيث قال: “أطلب الاعتذار من الحكمة، بسبب تصرفاتي تجاهها، حيث كنت في ضغط الفوز والتأهل وهو ما يجعلني أفقد أعصابي في بعض اللحظات”.

وأضاف نجم العميد: “صحيح أن تصرفاتي كانت غير مقبولة، بالنظر للمجهودات الكبيرة التي بذلتها من أجل التحكم في المواجهة وتسييرها بأفضل شكل ممكن، لكن ما أؤكده أن تصرفاتي لم تكن موجهة لها خصيصا، بل تصرف كان يمكن أن يحدث مع أي حكم في مكانها، بالنظر للظروف التي أحاطت باللقاء”.

في الأخير، ختم بلايلي كلامه بالقول: “أجدد اعتذاراتي من الحكمة، ومن جانبي أدعمها في مهنتها الصعبة، مسؤوليتها الكبيرة تجاه الكرة الجزائرية وكرة القدم بصفة خاصة، لذلك أطلب منها الاعتذار من كل تصرف بدر مني في المواجهة”.

يذكر، أن بلايلي كان قد احتج على الحكمة، بعدما رفضت العودة إلى “الفار”، بسبب حرمانه من ثلاث ركلات جزاء حسب بلايلي، وهو ما جعله ينتفض على حكمة المواجهة، ما جعلها تشهر بطاقة صفراء في وجهه، خلال لقاء دور ربع النهائي أمام وداد تلمسان.

مقالات ذات صلة
أندية إيطالية تدخل المزاد للظفر بخدمات عمورة الموسم القادم

أندية إيطالية تدخل المزاد للظفر بخدمات عمورة الموسم القادم

بِالفيديو: بن طالب يُهدر ركلة جزاء وفريقه يُقصى

بِالفيديو: بن طالب يُهدر ركلة جزاء وفريقه يُقصى

غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد

غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد

فشل المفاوضات بين الشحانية القطري وجمال بلماضي

فشل المفاوضات بين الشحانية القطري وجمال بلماضي

بِالفيديو: نمّور تُحرز ذهبية كأس العالم للجمباز

بِالفيديو: نمّور تُحرز ذهبية كأس العالم للجمباز

بعد اتهامه بالإرهاب.. هكذا احتفل روديغر بتأهل الريال أمام مانشستر سيتي (فيديو)

بعد اتهامه بالإرهاب.. هكذا احتفل روديغر بتأهل الريال أمام مانشستر سيتي (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد