بلايلي يقصى من رابطة الأبطال والترجي يفشل في اللقب الخامس

ظهر مرهقاً بعد التنقلات الطويلة والشاقة التي قام بها مؤخرا

أقصي نادي الترجي التونسي، الذي يلعب له الدوليان الجزائريان، يوسف بلايلي وأمين توغاي، من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية،و إذا كان توغاي عاد إلى مستواه المعهود وأدى مبارتين في المستوى، فإن بلايلي ظهر متعبا جراء التنقلات الشاقة والطويلة مع المنتخب ومع فريقه الترجي التونسي.

فشل الترجي التونسي في تعويض خسارته ذهاباً بهدف نظيف أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، واكتفى بالتعادل السلبي في لقاء الإياب، الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي برادس وهي نتيجة أنهت آمال الفريق في التأهل للدور نصف النهائي والفوز باللقب الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، رغم الصفقات التي قام بها في الانتقالات الصيفية الماضية، ثم في “الميركاتو” الشتوي الأخير، لكنه فشل في تخطي عقبة الفريق الجنوب أفريقي، الذي هزمه الترجي في نصف النهائي.

وظهر بلايلي مرهقاً بعد الرحلات التي قام بها في الأيام الأخيرة مع منتخب بلاده، إذ شارك في مباريات تصفيات كأس العالم 2026، ثم غادر مع الترجي إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء الذهاب أمام صن داونز، وفي مواجهة الإياب صنع بلايلي أهم فرصتين للترجي بالشوط الأول، وخلال الفترة الثانية لم يجد الحلول، وخسر الكثير من الكرات بسبب تراجعه بدنياً، كما أن الهدف الذي سجّله فريقه ألغاه الحكم لوجود تسلل ولم يحمل مساهمة من بلايلي صناعة أو تهديفاً.

في حين، إن المدافع توغاي الذي كان مصابا مؤخرا وغاب عن تربص الخضر فقد أدى مباراتين في المستوى ذهابا وإيابا لكن غياب الفعالية في الهجوم حالت دون تأهل فريقه إلى نصف النهائي،و سيعود توغاي إلى المنتخب شهر جوان القادم خلال التربص الذي سيجريه الخضر وتتخلله مباراة يوم 10 جوان أمام السويد بستوكهولم تحضيرا للجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.