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رياضة
أدهش المعلقين الفرنسيين بمراوغاته

بلايلي يكسب قلوب “الكورسيكيين” في أول مشاركة له مع أجاكسيو

سمير حمزة
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بلايلي يكسب قلوب “الكورسيكيين” في أول مشاركة له مع أجاكسيو

يبدو أن يوسف بلايلي وجد الأجواء المريحة في “جزيرة كورسيكا”، التي قد تدفعه لتقديم أفضل ما لديه من إمكانات فنية، واستعادة شغف كرة القدم من جديد. ولم ينتظر الدولي الجزائري كثيرا لكسب قلوب “الكورسيكيين” من أنصار نادي أجاكسيو، الذين ابهرهم في أول ظهور له مع الفريق، ومساهمته في عودته بتعادل ثمين (1ـ1) من تنقله، أول أمس الأحد، إلى تروا، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي الممتاز.

ورغم أنه لم يشارك سوى في 16 دقيقة من المباراة، بعد دخوله بديلا في الدقيقة الـ74 من الشوط الثاني، تمكن يوسف بلايلي من التوهج وإدهاش المعلقين الفرنسيين الذي لم يصدقوا ما فعله ابن الباهية وهران بمدافعي تروا.

وبعد دقائق فقط من نزوله أرضية الميدان، كان بلايلي وراء تعديل أجاكسيو للنتيجة، بعد توغله داخل منطقة العمليات من الجهة اليمنى وتلاعبه بدفاع تروا، قبل أن يمرر الكرة الحاسمة التي جاء على إثرها هدف التعادل من زميله منعم الإدريسي في الدقيقة الـ88.

وخلال ربع الساعة التي شارك فيها، تحصل الفنان الجزائري على تقييم جد مقبول من طرف موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في الإحصائيات، والذي منحه علامة الـ6.65 من 10، وهذا أمر مفهوم، على اعتبار بلايلي دخل بديلا، ولكن ذات الإحصائيات أظهرت نجاح بلايلي في القيام بـ4 مراوغات أبهر بها جميع المتتبعين والتي جاءت على إثرها تمريرة هدف التعادل، فيما لمس الكرة 15 مرة، بنسبة تمريرات ناجحة قدرت بـ66%.

ومهما يكن، فإن أهم شيء بالنسبة للمهاجم الجزائري أنه نجح بنسبة كبيرة جدا في تدشين أول مشاركة له مع ناديه الجديد أجاكسيو، وتقديم مردود يبشر بالخير، وهذا مقارنة بالحملة المغرضة التي كانت شنت ضده من طرف بعض الإعلاميين الفرنسيين على هامش فسخ عقده مع بريست.

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