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رياضة

بلايلي يلتحق بتربص نادي قطر في صربيا

سليم.ع
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بلايلي يلتحق بتربص نادي قطر في صربيا

التحق الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بالتربص الذي يقيمه ناديه قطر القطري في صربيا.

وشرع بلايلي في التدرب مع زملائه، في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق صبيحة الثلاثاء، حيث نشر قطر القطري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا للحصة التدريبية، من بينها صورة لنجم الفريق يوسف بلايلي وهو يداعب الكرة.

وبالتحاقه بتربص ناديه في صربيا، يكون الدولي الجزائري، قد وضع حدا لكل الإشاعات التي راجت في الأيام الأخيرة، عن اختلاقه لمشاكل جديدة مع ناديه، قد تؤثر سلبا على مشواره مع “الخضر”.

وتأخر بلايلي في التنقل إلى صربيا، بسبب عدم جاهزية تحاليل “كورونا” الخاصة به، في نفس اليوم مع زملائه في النادي.

وفرض ابن مدينة الباهية نفسه في نادي قطر خلال الموسم المنقضي، حيث أصبح النجم الأول مع النادي، وتمكن من إنهاء الموسم بتسجيله 13 هدفا.

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