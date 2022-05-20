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رياضة
أكد رغبته في مواصلة اللعب في الليغ 1 الموسم القادم

بلايلي يمدد “السوسبانس” حول بقائه في بريست

ل. ط
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بلايلي يمدد “السوسبانس” حول بقائه في بريست

ترك مهاجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، جميع الاحتمالات مفتوحة بخصوص مستقبله مع نادي بريست، مشيرا في حوار صحفي لجريدة فرنسية محلية إلى أنه يأمل المواصلة في البطولة الفرنسية الموسم المقبل، دون أن يؤكد بقاءه في فريقه الحالي.

وتحذوا بلايلي رغبة كبيرة في مواصلة مغامرته في الدوري الفرنسي الموسم المقبل، من أجل البرهنة على مستوياته الفنية بعدما شكك كثيرون في قدرته على كسب الرهان والنجاح في إحدى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، عقب انتقاله للعب في البطولة القطرية.

وقال الجناح الطائر للمنتخب الوطني في تصريحات لصحيفة “تيليغرام” المحلية: “لست راضيا عما قدمته لحد الآن في البطولة الفرنسية، وأتمنى أن أقدم أكثر من هذا”. مضيفا: “سأبقى الموسم القادم في البطولة الفرنسية لتسجيل الكثير من الأهداف، وتقديم المزيد من التمريرات الحاسمة، لا أعلم إن كان ذلك مع بريست، وكل شيء بيد الله”.

من جهة ثانية، تحدث نجم الخضر عن تجربته الجديدة في البطولة الفرنسية مع نادي بريست، وبداياته الصعبة التي أعقبت عودته من كأس أمم إفريقيا في شهر جانفي الماضي. وقال: “كانت بداياتي مع نادي بريست معقدة، عدت من كأس إفريقيا ولا أعرف اللاعبين ومحيط النادي.. وحتى من الناحية البدنية لم أكن في أفضل أحوالي”. مشيرا: “لكن الآن الأمور تغيرت كثيرا أتدرب بشكل جيد وألعب بانتظام في مباريات، لقد تأقلمت مع البطولة الفرنسية”.

وأكد ابن الباهية وهران أنه استرجع ثقته في نفسه بفضل العمل الجيد الذي يقوم به في التدريبات والمباريات. وقال: “الآن أشعر بثقة كبيرة بفضل العمل الكبير الذي أقوم به في الحصص التدريبية ونصائح المدرب، ألعب بارتياح وأعبر على مهاراتي بأسلوب جميل فوق أرضية الميدان”.

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