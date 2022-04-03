بلايلي يمر بأزمة نفسية إثر الإقصاء من المونديال

غاب عن فريقه بريست في مواجهة مونبيليي

استعبد مدرب بريست، ميشيل دي زكاريان، النجم الجزائري يوسف بلايلي، الذي لم يرافق فريقه إلى مونبلييه رغم أهمية المباراة وحاجة الفريق إلى خدماته من أجل الحصول على نقاط ستساعده على إنهاء الموسم في راحة وبعيدا عن الضغوطات.

وكشف النادي الفرنسي، أن بلايلي مريض ولهذا لم يرافق الفريق إلى مونبليي دون أن يكشف عن أسباب المرض ومدة غيابه عن الفريق، خاصة أنه شارك في مباراة المنتخب الوطني الجزائري والكاميرون قبل أيام قليلة ولم يكن يعاني من مشاكل.

وكان بلايلي قد أحدث أزمة في بريست يوم الجمعة، بعد تأخر عودته إلى فرنسا وعدم قدرة المدرب على التواصل معه، حيث أشار المدرب إلى أنه لا يملك معلومات عن اللاعب قبل أن تظهر الحقيقة بعد ذلك.

واتضح أن بلايلي وصل إلى فرنسا يوم الخميس، وكان منهارا نفسيا بسبب خيبة التأهل إلى كأس العالم، وبسبب وصوله متأخرا لم يشارك مع الفريق في تمارين يوم الجمعة. فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن بن الباهية وهران كان مرتبطا بتصوير ومضة إشهارية بالجزائر مع علامة تجارية متخصصة في منتجات العجائن، ولهذا أخر موعد سفريته إلى بريست.

وكانت بعض المصادر الإعلامية المحلية، قد تطرقت إلى الحالة النفسية ليوسف بلايلي، عقب إخفاقه في تحقيق التأهل مع الخضر إلى كأس العالم، وعلى الصعوبات التي يواجهها في العودة إلى الميادين، حتى إنه عبر عن ذلك لزملائه في المنتخب الوطني لدرجة أن أفصح عن رغبته في وضع حد لمشواره الكروي.

ويوجد بلايلي في أمس الحاجة للرعاية النفسية من نادي بريست ومحيطه حتى يتمكن من الوقوف مجددا على رجليه ويسترجع الثقة في نفسه، ليكمل مسيرته الكروية.