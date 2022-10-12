بلايلي ينضمّ إلى هذا النادي

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الأربعاء، إلى فريق أجاكسيو الذي ينشط في بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

ولم تُقدّم إدارة نادي أجاكسيو لِحدّ كتابة هذه الأسطر تفاصيل الصفقة، فيما ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن بلايلي (30 سنة) أمضى عقدا تدوم مدّته حتى صيف 2023، وأنه سيرتدي القميص رقم “92”، الذي يرمز إلى تاريخ ميلاده.

وسيلعب يوسف بلايلي في فريق أجاكسيو رفقة المهاجم الجزائري المُغترب رياض نوري.

وقبل بلايلي، سبق لِفريق أجاكسيو الفرنسي أن ضمّ في صفوفه لاعبين دوليين جزائريين، وهم: أندي ديلور وكارل مجاني ومهدي مصطفى ورفيق صايفي وياسين بزاز وعبد الرؤوف زرابي وسليم عراش وعبد الناصر واضح، وغيرهم. أمّا الحارس رايس وهاب مبولحي فقد لعب للفريق الآخر لِبلدية أجاكسيو، واسمه “لو غازيليك أجاكسيو”.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه زيارة يوسف بلايلي إلى ملعب “فرانسوا كوتي” التابع لِنادي أجاكسيو، الذي يتموقع في المركز الـ 18 من أصل 20 فريقا مُتنافسا، بعد مرور 10 جولات من عمر بطولة القسم الأوّل الفرنسي.