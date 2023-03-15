-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلايلي ينفي ما أُشيع عنه هذه الأيّام

علي بهلولي
  • 879
  • 0
بلايلي ينفي ما أُشيع عنه هذه الأيّام
ح.م
يوسف بلايلي في مباراة الجزائر والسويد.

قال اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي إنه سيحضر وقائع مواجهتَي “الخضر” والنيجر.

وتُجرى هاتان المقابلتان في الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وأوضح بلايلي أنه سيعمل كلّ ما في وسعه رفقة زملائه في المنتخب الوطني، لِحصد كامل نقاط مواجهتَي النيجر. وذلك في ظهور له عبر شريط فيديو مُتداول.

وزعمت بعض الأوساط في الأيّام القليلة الماضية، بِأن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سيستغني في مواجهتَي النيجر عن بعض اللاعبين الذين ينتمون إلى “الحرس القديم”. من أجل اختبار زملاء لهم جدد، أو لم تُمنح لهم الفرصة كثيرا في محطّات سابقة، أو حتّى كنوع من العقوبة (انضباط/ تكتيك..). وعدّدت اسم يوسف بلايلي متوسط ميدان هجوم نادي أجاكسيو الفرنسي.

وكان يوسف بلايلي قد شارك أساسيا في آخر مباراة لـ “محاربي الصّحراء”، وحملت طابعا ودّيا أمام المُضيّف السويدي في الـ 19 من نوفمبر الماضي. قبل أن يُستبدل بِالمهاجم سعيد بن رحمة في الدقيقة الـ 77.

مقالات ذات صلة
لاعب اتحاد العاصمة سيخضع للتجارب مع ناديين فرنسيين

لاعب اتحاد العاصمة سيخضع للتجارب مع ناديين فرنسيين

مهاجمو الخضر ينتفضون مع أنديتهم

مهاجمو الخضر ينتفضون مع أنديتهم

وفاة العدّاء صاحب الطريقة العالمية المُميّزة في القفز العالي

وفاة العدّاء صاحب الطريقة العالمية المُميّزة في القفز العالي

ملعب البليدة بِحلّة جديدة

ملعب البليدة بِحلّة جديدة

بن عيادة يعود إلى المنافسة شهر أفريل القادم

بن عيادة يعود إلى المنافسة شهر أفريل القادم

أخبار مُنافس “الخضر”

أخبار مُنافس “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد