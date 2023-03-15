بلايلي ينفي ما أُشيع عنه هذه الأيّام

قال اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي إنه سيحضر وقائع مواجهتَي “الخضر” والنيجر.

وتُجرى هاتان المقابلتان في الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وأوضح بلايلي أنه سيعمل كلّ ما في وسعه رفقة زملائه في المنتخب الوطني، لِحصد كامل نقاط مواجهتَي النيجر. وذلك في ظهور له عبر شريط فيديو مُتداول.

وزعمت بعض الأوساط في الأيّام القليلة الماضية، بِأن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سيستغني في مواجهتَي النيجر عن بعض اللاعبين الذين ينتمون إلى “الحرس القديم”. من أجل اختبار زملاء لهم جدد، أو لم تُمنح لهم الفرصة كثيرا في محطّات سابقة، أو حتّى كنوع من العقوبة (انضباط/ تكتيك..). وعدّدت اسم يوسف بلايلي متوسط ميدان هجوم نادي أجاكسيو الفرنسي.

وكان يوسف بلايلي قد شارك أساسيا في آخر مباراة لـ “محاربي الصّحراء”، وحملت طابعا ودّيا أمام المُضيّف السويدي في الـ 19 من نوفمبر الماضي. قبل أن يُستبدل بِالمهاجم سعيد بن رحمة في الدقيقة الـ 77.