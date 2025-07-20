بلايلي يواصل التمرد على الترجي التونسي ويصر على اللعب في المولودية

اجتمع صبيحة الأحد مع حاج رجم لحسم صفقة انتقاله

فنّد الدولي الجزائري ولاعب الترجي التونسي، يوسف بلايلي كل الادّعاءات والإشاعات التي ربطت رغبته في اللعب لمولودية الجزائر بمساومة ناديه الترجي من أجل الزيادة في الراتب، حيث أبدى اللاعب نيته في حمل ألوان العميد مجددا، بعدما أحدث أزمة في النادي التونسي برفضه العودة إلى جو التدريبات.

وكان رئيس الترجي التونسي حمدي المدب، قد هدد سابقا يوسف بلايلي في حال عدم التحاقه بتدريبات الترجي أول أمس السبت، أنه سيكمل عقده في المدرجات، غير أن نجم الترجي في مونديال الأندية، لم ينصاع لتهديدات رئيسه وفضل البقاء في الجزائر، والتقى بإدارة المولودية أمس، أين جدد رغبته في حمل ألوان النادي العاصمي بداية من الموسم الجاري، خاصة وأنه أبدى لمقربيه حلمه بالتتويج بلقب قاري مع عميد الأندية الجزائرية.

وكشفت تقارير إعلامية تونسية، أن بلايلي رفض العودة إلى تونس للجلوس على طاولة المفاوضات. رغم المحاولات المتكررة التي بذلتها إدارة نادي الترجي لإقناعه بذلك، وحجزت له تذكرة سفر ضمن رحلة أمس المبرمجة من الجزائر إلى تونس، من أجل إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، لكن بلايلي كان وفيا لعاداته، بعدما تجاهل كليًا هذه الدعوة ولم يمتثل للقرار، حيث لم يحضر إلى المطار ولم يستقل الطائرة، ما يؤكد استمرار تمرده ورفضه القاطع للعودة في الوقت الحالي.

رغم التهديدات الواضحة التي وجّهها له حمدي المدب قبل أيام، التي تضمنت اتخاذ عقوبات قاسية في حق الدولي الجزائري، إلا أن اللاعب لا يبالي، وهو ما يضع مستقبله مع نادي باب سويقة على وشك النهاية وبأسوإ شكل ممكن، بعدما كان أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الترجي التونسي.

ومن المنتظر أن يأخذ موضوع بلايلي حجما كبيرا، في حال أصر رئيس نادي الترجي التونسي على الاحتفاظ به، مقابل تعنت بلايلي لفسخ العقد، وهو ما يجعلنا أمام مسلسل جديد قد ينتهي اليوم، مثلما قد ينتهي في نهاية الميركاتو الصيفي، بين بقاءه بألوان “المكشخة” أو عودته لمولودية الجزائر من أجل تحقيق الهدف الذي عبر عنه منذ البداية وهو التتويج برابطة الأبطال الإفريقية.