بلايلي يوجه رسالة مؤثرة لأنصار أجاكسيو

وجه الدولي الجزائري يوسف بلايلي رسالة أمل مؤثرة لمحبي ناديه أجاكسيو، بعد الهزيمة أمام تولوز في إطار لقاءات الأسبوع 17 من الدوري الفرنسي.

وتحدث بلايلي للقناة الرسمية لناديه قائلا: “أحيي الطاقمين الفني والطبي وجميع زملائي على المجهودات المبذولة خلال هذه الفترة في ظل كثافة البرمجة، لقد حققنا الأهم عندما فزنا على أنجيه وخرجنا من المنطقة الحمراء”. وأضاف في سياق متصل: “من أجل أنصارنا أنا مستعد للقيام بكل التضحيات اللازمة، وقيادة الفريق لضمان البقاء في الدوري الفرنسي، وأعتقد أننا في الطريق الصحيح للوصول لهذا الهدف”.

واضاف: “حاليا نحن خارج المنطقة الحمراء (منطقة الهبوط)، وعلينا السعي لتحقيق انتصارات جديدة، داخل وخارج الديار”.

إلى ذلك، تطرق يوسف بلايلي إلى الثقة الكبيرة الممنوحة له من طرف الجميع في أجاكسيو، والتي تجعل منه نجما فوق العادة داخل الفريق، بدليل منحه أحقية تنفيذ ركلات الجزاء، رغم أنه لاعب جديد في الفريق.

وقال في هذا الشأن: “أشكر زملائي كثيرا على الثقة التي يضعونها في شخصي، من أجل تنفيذ ركلات الجزاء، وأتمنى أن أوفق فيها دائما لتحقيق انتصارات جديدة”. وعجز يوسف بلايلي عن صناعة الفارق خلال مباراة فريقه هذه المرة، حيث لم يتمكن لا من التسجيل ولا من تشكيل خطر على المنافس، ليتم استبداله في الدقيقة 72 من المباراة، في ظل نقص جاهزيته البدنية.

يذكر أن يوسف بلايلي منذ التحاقه بفريق جزيرة كورسيكا نفذ 5 ركلات جزاء، سجل منها 4، كما صنع هدفين في 7 مباريات لعبها حتى الآن.