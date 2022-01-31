-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلايلي يُجري فحصا طبيا بِنادي براست

علي بهلولي
  • 1910
  • 0
بلايلي يُجري فحصا طبيا بِنادي براست

أوشك اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي أن ينضمّ إلى نادي براست الفرنسي، قبيل إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويوجد يوسف بلايلي ومُمثّلو أعماله بِفرنسا، وقد اقتربوا من توقيع عقد انضمام الدولي الجزائري إلى فريق براست. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية، الإثنين.

وأجرى بلايلي مساء الإثنين فحصا طبيا “روتينيا”، بِعيادة نادي براست الفرنسي.

وسيُعوّض صانع الألعاب بلايلي متوسط ميدان فريق براست رومان فافر، الذي انتقل، الإثنين، إلى نادي ليون الفرنسي.

ولا ينتمي يوسف بلايلي إلى أيّ فريق، منذ أن فسخ عقده مع نادي قطر الرياضي في أواخر ديسمبر الماضي.

وبِخصوص فريق براست الفرنسي، فهو يضمّ في صفوفه لاعبا دوليا جزائريا آخر، مُمثّلا في متوسط الميدان هاريس بلقبلة.

مقالات ذات صلة
هل يعود الحديث مع زفزاف عن غويري ورفاقه؟

هل يعود الحديث مع زفزاف عن غويري ورفاقه؟

عطال ضمن قائمة لاعبين مرشحين للانتقال إلى “البريميرليغ”

عطال ضمن قائمة لاعبين مرشحين للانتقال إلى “البريميرليغ”

الجزائريون يتابعون مباريات ربع نهائي “الكان” بخلفية خضراء

الجزائريون يتابعون مباريات ربع نهائي “الكان” بخلفية خضراء

تعيين مراد بلخضر نائبا لمدوار

تعيين مراد بلخضر نائبا لمدوار

الميلان يقترح على بن ناصر رفع أجرته إلى هذا الرّقم

الميلان يقترح على بن ناصر رفع أجرته إلى هذا الرّقم

سليماني والسبورتينغ مرّة أخرى

سليماني والسبورتينغ مرّة أخرى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد