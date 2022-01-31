بلايلي يُجري فحصا طبيا بِنادي براست

أوشك اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي أن ينضمّ إلى نادي براست الفرنسي، قبيل إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويوجد يوسف بلايلي ومُمثّلو أعماله بِفرنسا، وقد اقتربوا من توقيع عقد انضمام الدولي الجزائري إلى فريق براست. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية، الإثنين.

وأجرى بلايلي مساء الإثنين فحصا طبيا “روتينيا”، بِعيادة نادي براست الفرنسي.

وسيُعوّض صانع الألعاب بلايلي متوسط ميدان فريق براست رومان فافر، الذي انتقل، الإثنين، إلى نادي ليون الفرنسي.

ولا ينتمي يوسف بلايلي إلى أيّ فريق، منذ أن فسخ عقده مع نادي قطر الرياضي في أواخر ديسمبر الماضي.

وبِخصوص فريق براست الفرنسي، فهو يضمّ في صفوفه لاعبا دوليا جزائريا آخر، مُمثّلا في متوسط الميدان هاريس بلقبلة.