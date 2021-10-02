بلايلي يُسجّل هدفا خرافيا مِن بعد يقترب مِن 40 مترا!

أهدى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء السبت، فريقه قطر الرياضي فوزا ثمينا بِثنائية نظيفة، خارج القواعد على نادي الغرافة.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الخامسة، من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

وسجّل صانع الألعاب بلايلي هدفَي المباراة، في الدقيقة الـ 71 والوقت بدل الضّائع.

وهزّ بلايلي الشباك بِهدفَين خرافيَين، خاصّة الأخير مِن بعد حوالي 40 مترا (منتصف الملعب). كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

وبات يوسف بلايلي وقد افتتح عدّاد التهديف بِزيّ نادي قطر الرياضي، في بطولة هذا البلد الخليجي نسخة 2021-2022.

وخاض بلايلي كامل أطوار هذه المباراة مع فريقه قطر الرياضي، مثل مواطنَيه ومُنافسَيه المدافع مهدي تاهرت ومتوسط الميدان الهجومي سفيان هني من فريق الغرافة.

وفي مباراة أخرى، أهدى اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين براهيمي بِدوره الفوز لِفريقه الريان، على المضيف نادي أهلي الدوحة.

وسجّل متوسط الميدان براهيمي الهدف الوحيد في هذه المباراة، من ركلة الدقيقة الـ 83. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع ياسين براهيمي غلّته إلى هدفَين بِألوان فريق الريان، في بطولة قطر للموسم الحالي.

وطرد الحكم اللاعب مؤمن معتصم متوسط ميدان نادي الريان، في الدقيقة الـ 88.

وبات فريق الغرافة في المركز الـ 3 بِرصيد 9 نقاط، ويحتلّ نادي الريان الرّتبة الـ 5 بِمجموع 6 نقاط، ويشغل فريق قطر الرياضي المركز الـ 8 بِرصيد 4 نقاط، ويتموقع نادي أهلي الدوحة في الرّتبة الـ 11 بِمجموع 3 نقاط.