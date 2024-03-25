بلايلي يُعبّد للمولودية طريق اللّقب

عاد فريق مولودية الجزائر مساء الإثنين، لِيُعمّق الفارق بينه وبين المطارد شباب قسنطينة.

وفازت المولودية بِهدف لِصفر خارج القواعد على شبيبة الساورة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار أطور هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة الدولي نبيل بوخالفة.

وسجّل هدف “العميد” صانع الألعاب يوسف بلايلي في الدقيقة الـ 29، رافعا غلّته إلى 11 توقيعا، ومُشتركا في الصّدارة مع إبراهيم ديب مهاجم شباب قسنطينة.

وحصدت المولودية رابع انتصار تواليا، بينما عجزت الساورة عن الفوز للمرّة الثالثة على التوالي في البطولة بِميدانها.

وفي لقاء آخر لكن جواريّ أُقيمت فعّالياته بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء، تحت إدارة حكم الساحة الدولي يوسف قموح. افترق نجم بن عكنون ونادي البارادو على نتيجة التعادل السلبي.

وللمرّة الخامسة تواليا وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، لا يتذوّق نادي البارادو حلاوة الفوز. بينما لعب النّجم مقابلتَين على التوالي بِلا انتصار.

وباتت مولودية الجزائر تملك 49 نقطة في الصّدارة، مُتقدّمة عن الوصيف شباب قسنطينة بِفارق 12 نقطة. ويحوز نادي البارادو 32 نقطة في الرّتبة الـ 6، وتشغل شبيبة الساورة المركز الـ 11 بِرصيد 27 نقطة، ويتموقع نجم بن عكنون في الرّتبة الـ 14 بِمجموع 20 نقطة. مع الإشارة إلى أن نادي الباردو تنقصه مباراة متأخّرة.

وتمضي المولودية قدما نحو التتويج بِلقب البطولة الوطنية، قبل 9 جولات عن نهاية المشوار.