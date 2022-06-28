بلايلي يُلمّح إلى اسم فريقه في الموسم الجديد

ألمح اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الثلاثاء، إلى وجهته الكروية المُقبلة.

وانتهى مشوار متوسط الميدان الهجومي بلايلي (30 سنة) مع نادي براست الفرنسي، بِإسدال ستار الموسم الحالي. وبقي مستقبل ابن وهران يلفّه الغموض.

وكتب بلايلي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “الموسم الجديد سيكون أفضل بِحول الله”.

ونشر بلايلي أيضا شريط فيديو يُظهر أفضل عروضه الفنية مع فريق براست، في البطولة الفرنسية للموسم المُنقضي.

وأعطى يوسف بلايلي الانطباع من خلال الفيديو المُشار إليه، بِأنه يرغب في مواصلة المغامرة الرياضية مع نادي براست الفرنسي، وذلك بِتمديد العقد.

جديد بلايلي

وكانت صحيفة “لو تيليغرام” الفرنسية قد ذكرت السبت الماضي، بِأن بلايلي لن يترك فريق براست هذه الصائفة.

وتوصّل بلايلي مع مسؤوليه في نادي براست الفرنسي إلى شبه اتّفاق بِتمديد العقد، في انتظار تسوية بعض الجزئيات لاحقا. وفقا للمصدر ذاته، الذي لم يكشف عن مدّة العقد الجديد.