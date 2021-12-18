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رياضة

بلايلي يُهدي الكأس إلى هاذَين الرّجلَين

علي بهلولي
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بلايلي يُهدي الكأس إلى هاذَين الرّجلَين

أهدى النجم الجزائري يوسف بلايلي مساء السبت الكأس العربية التي نالها المنتخب المحلّي، إلى شخصيتَين قدّر أنهما يستحقّان الشكر.

وساهم صانع الألعاب يوسف بلايلي بِقسط وافر، في إحراز محلّي “الخضر” كأس العرب بِقطر.

وأهدى بلايلي الكأس العربية إلى والده حفيظ، والفنّان الرّاحل محمد جديد المشهور بِتسمية “الهواري”. كما أظهره على قميصه الداخلي في المباراة النهائية، التي جمعت المنتخب المحلّي بِتونس.

ولعب الوالد حفيظ بلايلي (الصورة أدناه، من اليمين) دورا بارزا في المشوار الكروي لِنجله يوسف، بِتشجيعاته وأيضا في اختياراته للأندية التي يُمثّل ألوانها.

وبِدوره، كان الفنان الفقيد الهواري (رحمه الله) عاشقا لِكرة القدم، وظهر في شريط فيديو يُناشد الرئيس السابق للاتحاد الجزائري للعبة محمد روراوة، بِضرورة ترميم معنويات بلايلي، والاعتناء بِهذه الموهبة الكروية الفذّة، بعد تلك العقوبة الشهيرة سنة 2015.

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