بلايلي يُوجّه رسالة إلى بلماضي والمولودية تُعمّق الفارق

عمّق الرّائد فريق مولودية الجزائر مساء الجمعة، الفارق إلى خمس نقاط عن أقرب مطارد له في بطولة القسم الوطني الأوّل.

وفازت المولودية على الضّيف فريق شبيبة الساورة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة السادسة.

وبات “العميد” يحوز 15 نقطة، وتأتي خلفه ثلاثة أندية تملك 10 نقاط، وهي: نادي البارادو ومولودية البيّض ونجم مقرة.

وحصدت مولودية البيّض ونجم مقرة انتصارَين ثمينَين، الأوّل داخل القواعد أمام اتحاد سوف، والأخير بعيدا عن الدّيار أمام شباب قسنطينة.

وتنفّست مولودية وهران الصّعداء، بِافتكاك أوّل فوز لها في بطولة الموسم الحالي، وكان ذلك ضدّ الزّائر اتحاد خنشلة.

وتألّق كلّ من يوسف بلايلي صانع ألعاب مولودية الجزائر، وكمال بلميلود مهاجم مولودية البيّض، بِتوقيع كلّ واحد منهما ثنائية.

وإذا كان بلميلود قد افتتح العدّاد، فإن بلايلي عزّز صدارته للائحة الهدّافين، بِرصيد 7 توقيعات. مُتقدّما عن صاحب المركز الثاني إبراهيم ديب مهاجم شباب قسنطينة، بِفارق ثلاثة أهداف.

ويكون بلايلي – ضمنيا – قد وجّه رسالة إلى النّاخب الوطني جمال بلماضي، من أجل الالتفات إليه، وإعادة تثمين كفاءته، وجلبه للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِكوت ديفوار انطلاقا من الـ 13 من جانفي المقبل.

ولم يلعب ابن وهران مع “الخضر”، منذ مواجهة النيجر بِتونس في أواخر مارس الماضي. عِلما أن بلماضي أكّد بِأنّه ما زال يبحث عن أسلحة خطّ الوسط، وقد يكون بلايلي اللاعب الأنسب لِحلّ هذا الإشكال.

وشهدت مقابلات الجولة عودة الجماهير إلى المدرّجات، بعد غياب اضطراري.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة هذا السبت والأحد المقبل.

وجاءت نتائج المقابلات كالتّالي:

م. الجزائر 4 – ش.الساورة 0

م.البيّض 4 – ا.سوف 0

ش.قسنطينة 0 – ن.مقرة 1

م.وهران 1 – ا.خنشلة 0

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- م.الجزائر 15ن

2- ن.البارادو 10ن (ناقص مباراة)

3- م.البيّض 10ن

4- ن.مقرة 10ن

5- ش.بلوزداد 9ن (ناقص مباراة)

6- ش.قسنطينة 9ن

7- و.سطيف 9ن (ناقص مباراة)

8- ا.خنشلة 9ن

9- ش.الساورة 8ن

10- ج.الشلف 7ن (ناقص مباراة)

11- ش.القبائل 7ن (ناقص مباراة)

12- ا.العاصمة 6ن (ناقص مباراة)

13- م.وهران 6ن

14- ا.بسكرة 6ن (ناقص مباراة)

15- ا.سوف 4ن

16- ن.بن عكنون 1ن (ناقص مباراة)