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رياضة

بلبل من سور الغزلان يُغرّد لِاتحاد العاصمة بِشجون على أنغام “الورقة” لِقروابي

علي بهلولي
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بلبل من سور الغزلان يُغرّد لِاتحاد العاصمة بِشجون على أنغام “الورقة” لِقروابي
ح.م
إسماعيل عبد الفتاح بلقاسمي.

بات لاعب اتحاد العاصمة إسماعيل عبد الفتاح بلقاسمي مساء الثلاثاء، هدّافا للبطولة الوطنية بِرصيد 13 هدفا.

ويتقدّم المهاجم بلقاسمي بِفارق هدف واحد عن المطاردَين: يوسف بلايلي من مولودية الجزائر، وإبراهيم ديب من شباب قسنطينة. قبل جولة واحدة عن اختتام فعّاليات البطولة الوطنية.

وتألّق بلقاسمي في آخر مباراة لاتحاد العاصمة وسجّل كلّ الأهداف (3-0) في مرمى الضيف اتحاد سوف.

ويتميّز بلقاسمي عن مُطاردَيه، بِكونه هزّ الشّباك مرّة واحدة فقط من ركلة جزاء، نظير 9 لِديب و3 لِبلايلي.

وكان – ابن بلدية سور الغزلان (ولاية البويرة)، والبالغ من العمر 30 سنة – قد انضمّ إلى فريق “سوسطارة” في سبتمبر 2020، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025. قادما من نادي شباب قسنطينة.

ويستمتع أنصار فريق اللّونَين الأحمر والأسود (المسامعية) بِأغاني المطرب الرّاحل الهاشمي قروابي، وأيضا بِأهداف بلقاسمي. عِلما أن سيّد الطرب الشعبي قروابي – ابن العاصمة – والده من سور الغزلان، ويظهر في الصورة المُدرجة أدناه، وقد عاد إلى المنابع، والتفّ حوله الثلاثي السور الغزلاني المُشكِّل لـ “فرقة الحمايمية”، التي غنّت للمنتخب الوطني لمّا تأهّل لِكأس العالم نسخة المكسيك 1986 (كانوا يرتدون رداء الـ Poncho وقبّعة الـ Sombrero على طريقة الثّائر المكسيكي إيميليانو زاباتا!)، وتجاهلها التلفزيون العمومي الجزائري.. لِحَاجة في نفس قناة “اليتيمة” أو “المحتمة”، ما زال لم يفهم “السّوارة” سببها لِحدّ الآن!

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