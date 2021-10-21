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الجزائر

بلجود: الجزائر تعتزم تصنيع طائرة “درون” لمكافحة الحرائق

الشروق أونلاين
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بلجود: الجزائر تعتزم تصنيع طائرة “درون” لمكافحة الحرائق
وزير الداخلية كمال بلجود

قال وزير الداخلية كمال بلجود إن الجزائر تعتزم تصنيع أول طائرة “درون” لمكافحة حرائق الغابات بالتنسيق مع مخابر الجامعة.

وكشف بلجود خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، أنه قد تم الشروع في تنظيم صفقات اقتناء طائرات إطفاء برمائية لتفادي تكرار هذه الحرائق.

كما أوضح بلجود أنه تم تنصيب وإطلاق فوج لمخططات النجدة في حالات الكوارث ووضع أكبر عدد من خزانات المياه بالأماكن الوعرة  وتعزيز الرقابة واعتماد مخططات اليقظة.

وأضاف بلجود أن الحرائق الاخيرة تجاوزت التأثيرات الطبيعية وثبت وجود أيادي إجرامية لزعزعة البلاد، مؤكدأ انه تم حشد كل وسائل التدخل اللازمة للتصدي للمخطط  وتجنيد أكثر من 15 ألف عون بالمعدات اللازمة لإخماد الحرائق.

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